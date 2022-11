Lizzo envoie un cadeau surprise à un fan qui a réalisé une vidéo TikTok lui demandant d’emprunter sa robe

Le geste chaleureux de Lizzo envers un auteur remporte des éloges en ligne. L’écrivain, poète et essayiste basée à Atlanta, Aurielle Marie, avait réalisé une vidéo sur TikTok le mois dernier, demandant à la popstar de leur prêter sa robe emblématique des Emmys 2022. Aurielle avait été choisie comme l’une des stars littéraires et éditoriales LGBTQ + de l’année par Out 100 et voulait emprunter la robe de Lizzo pour la cérémonie à New York, a rapporté Entertainment Tonight.

“Je ne trouve rien qui soit gros b ** ch et prêt pour le tapis rouge”, ont-ils expliqué dans leur TikTok demandant à Lizzo d’emprunter sa robe emblématique des Emmys 2022. “Je sais que vous savez ce que ça fait d’être le plus gros b ** ch dans la salle et tout l’examen qui va avec. L’audace que vous avez marquée dans votre carrière m’a aidé à sortir et à être audacieux moi-même”, ont-ils déclaré dans la vidéo TikTok.

Ils ont demandé à emprunter la robe Emmys parce que c’est leur préférée, et ont dit qu’ils faisaient la vidéo TikTok parce qu’on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Il s’avère qu’ils avaient raison.

Le cadeau de Lizzo à Marie est arrivé juste à temps. Bien qu’elle n’ait pas envoyé la grande robe en tulle exacte des Emmys, elle a envoyé la robe qu’elle portait lors des American Music Awards 2019. Mais ce n’était pas tout. Elle a envoyé une couturière pour s’assurer que la robe pourrait être ajustée selon le corps de Marie.

« Vous tous. Alors Lizzo… TOI Lizzo m’a offert une robe pour le gala @outmagazine #out100. Il était censé arriver vendredi mais est arrivé littéralement dix minutes avant notre départ pour notre vol vers New York. C’est merveilleux. COMME???????? JE CRIE !!!!!!! J’AI HÂTE DE VOUS MONTRER !”, a écrit Marie sur Twitter.

Tiktok est tellement incroyable. Cette auteure doit accepter le plus grand prix de sa carrière et elle a réalisé une vidéo demandant à Lizzo sa robe de performance AMA 2019 et… pic.twitter.com/jkT6QOsXFH— gabby.💐✨ 3-7 ⚜️ (@xogabbyelle_) 16 novembre 2022

Vous tous. Alors Lizzo… TOI Lizzo m’a donné une robe pour le @outmagazine #out100 gala. Il était censé arriver vendredi mais est arrivé littéralement dix minutes avant notre départ pour notre vol vers New York. C’est merveilleux. COMME???????? JE CRIE !!!!!!! J’AI HÂTE DE VOUS MONTRER ! pic.twitter.com/2qpBNDM6RR — queerly bien-aimé 💍 (@YesAurielle) 14 novembre 2022

Marie a remercié abondamment Lizzo pour le geste et a même fondu en larmes de joie.

