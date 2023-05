Lizzo dit aux fans d’apporter des méga photos de son vrai homme aux concerts

Malgré de Lizzo le béguin pour les célébrités Chris Evansle seul visage qu’elle veut que les fans saluent lors des concerts est son petit ami « fine-*ss », Myke Wright.

L’auteur-compositeur-interprète « About Damn Time » s’est rendue sur Instagram pour publier un extrait de son concert, publiant une « annonce d’intérêt public » à ses fans. Lizzo les a implorés d’arrêter d’apporter des photos de Chris à ses concerts et de les remplacer par des photos de son vrai homme, Myke.

« OK, donc c’est une petite histoire. Littéralement, il y a quelques spectacles – je pense que c’était le dernier spectacle que je venais de jouer, quelqu’un avait une grosse découpe du visage de Chris Evans », a déclaré Lizzo sur scène lors d’un récent spectacle.

« Je l’ai vu, et j’ai dit : ‘D’accord, message d’intérêt public – Chris Evans n’est pas mon homme' », a poursuivi la super star mondiale. « Mon homme est [Myke Wright], et il va très bien. Et j’ai besoin que tu ailles dans la même imprimante et que tu imprimes le visage de mon homme et que tu l’apportes à mon spectacle, parce que je veux voir son beau visage quand je suis sur scène.