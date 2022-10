Lizzo dénonce les critiques selon lesquelles elle fait de la “musique pour les Blancs”: “Je fais de la musique à partir de mon expérience noire”

Lizzo s’exprime sur la critique de sa musique qui la “perturbe” le plus.

La chanteuse et rappeuse de 34 ans a déclaré à Vanity Fair que l’affirmation selon laquelle sa musique avait été créée pour les Blancs était la “plus grande critique” qu’elle avait reçue, ajoutant qu’il s’agissait d’une “conversation critique” à l’égard des artistes noirs.

“Quand les Noirs voient beaucoup de Blancs dans le public, ils pensent : ‘Ce n’est pas pour moi, c’est pour leur,'” a-t-elle déclaré dans une nouvelle couverture du numéro de novembre du magazine.

Elle a poursuivi: “Le fait est que lorsqu’un artiste noir atteint un certain niveau de popularité, ce sera une foule à prédominance blanche. J’ai été tellement surpris quand j’ai regardé [YouTube clips of gospel great] Sœur Rosetta Tharpe, qui était une innovatrice du rock and roll. Elle était comme ‘Je vais prendre du gospel et de la guitare shred’, et quand ils ont tourné la caméra, c’était un public complètement blanc.”

Le hitmaker “Truth Hurts” a ensuite cité d’autres artistes noirs qui ont attiré un public majoritairement blanc, notamment Tina Turner, Diana Ross, Whitney Houston et Beyoncé. Elle a également noté que le public des artistes de rap est “écrasant de blanc”.

“Je ne fais pas de musique pour les Blancs”, a-t-elle précisé. “Je suis une femme noire, je fais de la musique à partir de mon expérience noire, pour que je me guérisse [from] l’expérience que nous appelons la vie.”

“Si je peux aider d’autres personnes, alors oui”, a-t-elle ajouté. “Parce que nous sommes les personnes les plus marginalisées et les plus négligées de ce pays. Nous avons besoin d’hymnes d’amour-propre et d’amour-propre plus que quiconque.

“Alors est-ce que je fais de la musique pour cette fille là qui me ressemble, qui a grandi dans une ville où elle était sous-estimée et harcelée et où elle se sentait pas belle ? Oui. Ça me coupe le souffle quand les gens disent que je ne fais pas de musique d’un point de vue noir – comment pourrais-je ne pas faire cela en tant qu’artiste noir ? »

La musique du triple lauréat d’un Grammy Award couvre de nombreux genres, notamment la soul, le hip-hop, le R&B, le gospel et la pop. Elle est également une flûtiste de formation classique qui a commencé à apprendre à jouer de l’instrument à l’âge de 10 ans.

Dans son entretien avec Vanity Fair, la native du Texas a déclaré qu’elle avait été victime d’intimidation lorsqu’elle était au lycée et qu’elle se sentait toujours “différente”. Elle a expliqué qu’elle cachait son amour pour la musique rock, qui était considérée comme un genre blanc par ses camarades de classe dans son école à prédominance noire.

“Je l’ai gardé caché, même quand j’étais dans un groupe de rock, parce que je ne voulais pas qu’on se moque de mes pairs – ils criaient : “White girl !””, a-t-elle déclaré.

“De plus, je portais ces pantalons évasés brodés dessus, et ils disaient : ‘Tu ressembles à une fille blanche, pourquoi veux-tu ressembler à une hippie ?’ Je voulais tellement être acceptée ; ne pas m’intégrer me faisait vraiment mal.”

Lizzo a déclaré qu’après avoir rencontré des femmes noires dans le “monde réel” qui lui ont dit qu’elles étaient inspirées par sa musique, elle n’est plus dérangée par les critiques en ligne. Elle a noté qu’au fur et à mesure que sa musique devenait plus courante, elle a découvert qu’elle était capable de se connecter avec une base de fans qui a vu et apprécié son moi authentique.

“Pas ‘cette fille, elle est toujours heureuse, ce n’est pas réel’, mais à la place, ‘Elle est vraiment bonne et sa musique est bonne, crois-la,“”, a déclaré Lizzo.

“C’est ce dans quoi j’emménage maintenant, et c’est un endroit magnifique. Je sens enfin que je peux me détendre et prendre un cocktail.”