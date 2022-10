Lizzo claque Roe V. Wade renversé dans une nouvelle interview Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : MediaPunch/Shutterstock

Comme tant d’autres Américains, Lizzo a été scandalisé par la décision de la Cour suprême d’annuler Roe V. Wade en juin. La chanteuse a expliqué à quel point elle était furieuse et pourquoi elle était motivée à donner un demi-million de dollars à Planned Parenthood et au National Network of Abortion Funds dans un Salon de la vanité en couverture, publiée le mardi 11 octobre. Le chanteur, 34 ans, a rappelé la décision dans l’interview. “La Cour suprême a politisé la loi et en a fait une arme contre les droits de l’homme”, a-t-elle déclaré.

La popstar “About Damn Time” a révélé qu’elle était en colère contre la décision en partie parce qu’elle connaissait “beaucoup de gens qui seraient morts s’ils n’avaient pas eu cette procédure”. Elle a expliqué que même si cela la motivait, cela ne devrait pas être la seule raison pour laquelle les gens soutiennent le droit de se faire avorter. « Ces jours-ci, nous ne créons pas de lois qui soutiennent les personnes ayant des soins de santé, sans parler des avortements. Que diriez-vous de laisser les gens avoir accès à des ressources et s’occuper de leurs putains d’affaires ? » elle a dit Salon de la Vanité.

Lizzo s’est également décrite comme une “optimiste chroniquement déçue” et elle a également souligné la “suprématie des hommes blancs” comme l’une des raisons pour lesquelles le tribunal avait décidé d’annuler Roe V. Wade. «Il a toujours été question de la suprématie des hommes blancs dans ce pays et des personnes qui sont complices de sa défense, qui sont beaucoup de femmes blanches. Les femmes qui ont voté pour Donald Trump. La façade que ‘Amérique, nous sommes tous dans le même bateau.’ Non, nous ne sommes pas. Les Noirs ont été tellement déshumanisés, en particulier les femmes noires », a-t-elle déclaré.

Elle a également appelé les États-Unis à mieux traiter les femmes noires. «La façon dont les femmes noires ont été traitées dans ce pays m’a fait me sentir très désespérée. Je ne pense pas qu’il y ait eu un moment où [we] ont été traités équitablement et avec respect. Si je vois de l’espoir dans ce pays, il viendra de la responsabilité des personnes qui ont le privilège. En tant que grosse femme noire, ce pays n’a jamais avancé; c’est resté à peu près le même pour moi », a-t-elle déclaré au point de vente.

Ce n’est pas la première fois que Lizzo se prononce contre la décision de SCOTUS d’annuler Roe V. Wade. Lors de son émission en direct sur le Spécial tournée, elle montre la phrase “My Body, My Choice” à l’écran après sa chanson “Naked”, dont elle a également partagé un clip sur TikTok.

Dans l’interview, Lizzo a également abordé le fait de jouer l’ancien président de James Madison flûte de cristal historique, qui a suscité des réactions négatives de la part des conservateurs. Elle a parlé d’être habilitée à changer le récit historique. “Je ne veux pas laisser l’histoire entre les mains de gens qui défendent l’oppression et le racisme”, a-t-elle déclaré. Salon de la Vanité.