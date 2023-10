L’équipe juridique de Lizzo a qualifié la plainte pour harcèlement sexuel déposée par trois de ses anciens danseurs d'”histoire sanglante fabriquée”, lancée par des “opportunistes”.

L’interprète de “Good as Hell” a été poursuivie en justice en août par trois ex-membres de sa troupe de danse Big Grrls – Crystal Williams, Noelle Rodriguez et Arianna Davis – qui accusaient la star de 35 ans de discrimination, de harcèlement sexuel et de création d’un climat hostile. environnement de travail, mais dans une requête en non-lieu déposée vendredi (27.10.23), l’équipe du chanteur a soutenu que la plainte avait été déposée par un trio avec une “hache à moudre” qui avait affiché “un schéma de faute grave et d’échec”. pour faire leur travail à la hauteur.

Des documents obtenus par Billboard montrent que l’avocat Martin D. Singer a écrit : « Les plaignants se sont lancés dans une tournée de presse, vilipendant les accusés et poussant leur histoire sanglante fabriquée devant les tribunaux et dans les médias. Cela se termine aujourd’hui.

“Au lieu d’assumer la responsabilité de leurs propres actes, les plaignants ont intenté cette action en justice contre les accusés par méchanceté et dans le but d’attirer l’attention des médias, la sympathie du public et un salaire rapide avec un minimum d’effort.”

Les avocats ont également inclus des déclarations sous serment de 18 membres de la tournée de Lizzo qui contestent de nombreuses accusations spécifiques du procès, y compris les allégations selon lesquelles elle aurait fait honte à certains de ses danseurs.

Un danseur a écrit : « Je n’ai jamais vu personne, y compris les plaignants, subir une honte liée à son poids ou à son corps.

“Loin de là. Lizzo nous a tous inspirés à célébrer et à aimer nous-mêmes et notre corps tels que nous sommes.”

L’équipe du chanteur de “Juice” souhaite que l’affaire soit immédiatement classée sans suite en vertu de la loi californienne dite anti-SLAPP – qui permet de mettre fin plus facilement et rapidement aux poursuites sans fondement qui menacent la liberté d’expression et sont plus généralement utilisées dans les affaires de diffamation – en raison de leur nature créative. du travail de Lizzo.

Ses avocats ont écrit : « La plainte – et le blitz médiatique soigneusement chorégraphié des plaignants autour de son dépôt – est une tentative effrontée de faire taire les voix créatives des accusés et d’utiliser leur expression créative comme une arme contre eux. »

Les avocats des accusateurs ont rejeté la requête en rejet.

Neama Rahmani de West Coast Employment Lawyers a déclaré à Billboard dans un communiqué : « Même un étudiant en première année de droit peut voir que la « liberté d’expression » ne couvre pas le harcèlement sexuel illégal et la discrimination raciale, religieuse et liée au handicap de Lizzo et de son équipe. « Et tourner une émission de télé-réalité ne donne pas à Lizzo le droit d’enfreindre la loi.

« Les déclarants de la défense sont soit des accusés accusés d’actes répréhensibles, soit des personnes payées par Lizzo, et leurs déclarations ne peuvent pas être prises en compte par le juge.

«C’est une question pour le jury. Nos clients ont des dizaines de témoins indépendants qui soutiennent leurs histoires, et nous continuons de recevoir des demandes d’autres anciens employés de Lizzo qui souhaitent devenir de nouveaux plaignants.