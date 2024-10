Lizzo brise le silence après avoir été « annulée » par les fans

Lizzo brise le silence après avoir été « annulée »

Lizzo a finalement rompu son silence sur son « annulation » après avoir été critiquée par de nombreuses accusations.

Le chanteur a été accusé de harcèlement sexuel, religieux, de grosse honte, de harcèlement racial, de discrimination liée au handicap et de création d’un environnement hostile en août 2023 par les trois anciens danseurs.

Le chanteur de 36 ans s’adresse désormais à E! Nouvellesen disant: « J’ai été annulé pour tout à ce stade. »

Tout en réfléchissant à sa relation difficile et changeante avec le public, la Rose La hitmaker a partagé qu’elle pensait que seul « Dieu peut l’annuler » maintenant.

« Je pense que je parle des choses qui sont importantes pour moi et des choses sur lesquelles je peux apporter une différence », a déclaré le Bon comme l’enfer dit le chanteur.

Selon Lizzo, elle pense que ce sont désormais ses limites avec le public.

Son interview intervient quelques jours seulement après que la chanteuse aurait tenté de perdre du poids, mais les critiques des médias sociaux l’ont empêchée d’atteindre son objectif de perte de poids.

Selon un initié au courant de Vie et style« Elle essaie de perdre du poids pour sauver sa vie et est déterminée à perdre quelques kilos. »

La source a affirmé que la chanteuse « se rend compte que si elle ne fait pas cela, elle pourrait très bien finir morte ».

Soulignant les effets négatifs d’une mauvaise alimentation, la source a même déclaré : « Elle ne veut pas non plus se retrouver avec du diabète et d’autres problèmes de santé, qui lui rendraient la vie misérable ».