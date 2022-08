Lizzo arrête les haineux et les fat-shamers dans le discours des VMA

Lizzo ne donne pas à ses ennemis la satisfaction d’applaudir, mais elle a de mauvaises nouvelles pour tous ceux qui ne veulent pas la voir gagner.

Le comédien Aries Spears a été critiqué la semaine dernière pour des commentaires ridicules qu’il a faits sur l’apparition de Lizzo dans une récente interview.

“Je ne peux pas oublier le fait qu’elle ressemble à l’emoji merde”, a-t-il déclaré sur le L’art du dialogue. «Elle a un très joli visage, mais elle n’arrête pas de montrer son corps comme, allez, mec. Allez, toi.

Il a poursuivi : « Je suis désolé. Écoute, je ne suis pas le négro le plus en forme du monde, mais quand même, quand tu es drôle et que tu as de l’arrogance et de la confiance et que tu as l’air décent – je pense que je suis au moins beau – tu deviens p * **y. Mais une femme qui est bâtie comme une assiette de purée de pommes de terre a des ennuis.