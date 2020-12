Lizzo a prouvé qu’elle était vraiment l’incarnation même de la positivité corporelle alors qu’elle se déshabillait pour filmer une épopée «vidéo sous tous les angles».

La chanteuse Truth Hurts, 32 ans, a posé une tempête devant la caméra alors qu’elle enfilait une petite culotte et un soutien-gorge assorti.

Dans le clip publié sur son Instagram, elle a présenté aux fans sa propre vision de la tendance TikTok « sous tous les angles » qui voit les utilisateurs montrer à quel point leur corps est très différent lorsqu’il est posé de certaines manières.

Plutôt que de transformer l’apparence de son corps avec chaque position différente, Lizzo a simplement montré à quoi il ressemble sous différents angles.









Elle s’est retournée, montrant ses courbes à ses 9,5 millions d’abonnés Instagram dans une déclaration puissante sur la honte corporelle, à laquelle elle est souvent cruellement soumise sur la même plateforme.

Elle a sous-titré la vidéo stimulante: «C’est fou de voir le mouvement positif du corps arriver si loin.

« Fière des grandes filles qui lui ont donné des ailes. Mon corps change mais je vais continuer à l’apprécier sous tous les angles. »

La star a été félicitée pour avoir aidé à promouvoir la positivité corporelle et à remettre en question les normes de beauté avec la nouvelle vidéo, qui a été visionnée près de trois millions de fois.















Les fans se sont précipités sur les commentaires pour jaillir sur le chanteur.

L’un d’eux a écrit: «Votre confiance, votre influence et votre amour de soi sont TOUT ❤️»

Et Laura Adlington de GBBO a répondu: « Oui Reine! Merci d’avoir donné à des gens comme moi la confiance nécessaire pour être dans un corps plus grand et ne pas avoir honte.

« Vous faites tellement de bien. »

Un troisième a fait écho: « J’ai de la chance d’être une grande fille à l’ère de Lizzo. Tu es géniale. »