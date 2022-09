Lizzo a joué une flûte de cristal vieille de 200 ans appartenant au président Madison

Images de Lizzo jouant une flûte en cristal vieille de 200 ans appartenant au président James Madison a émergé plus tôt cette semaine. Alors, comment en est-elle venue à avoir cet instrument inestimable ?

La bibliothécaire du Congrès, Carla Hayden, a découvert la semaine dernière que Lizzo se produirait à Washington DC pour un concert. La bibliothèque a le la plus grande collection de flûtes au mondeet Hayden a tweeté à Lizzo qu’elle devrait visiter et les voir tous.

“J’ARRIVE CARLA ! ET JE JOUE DE CETTE FLÛTE DE CRISTAL !!!!!” Lizzo a répondu

Lizzo, flûtiste de formation classique, pratiqué avec plusieurs flûtes lors de sa visite à la Bibliothèque du Congrès, mais c’est la flûte de cristal qu’elle a empruntée pour son concert. La flûte a été fabriquée pour le président Madison par Claude Laurent, un artisan français, et sauvée de la Maison Blanche par la Première Dame Dolley Madison en 1814 lorsque les Britanniques sont entrés à Washington DC.

En réponse aux préoccupations selon lesquelles un artefact aussi ancien et inestimable ne devrait pas être joué, la Bibliothèque du Congrès a rassuré que des mesures avaient été prises.

“Pour ceux qui s’intéressent à la flûte : les conservateurs de la Division de la musique s’est assuré qu’il pouvait être joué sans dommage“, a tweeté la Bibliothèque du Congrès. “Ce genre de chose n’est pas si inhabituel, en fait. Certains des instruments inestimables de la bibliothèque ont été donnés avec la stipulation qu’ils restent fonctionnels et qu’ils peuvent être joués.”