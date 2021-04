Vous avez probablement entendu parler de positivité corporelle, mais il y a un mouvement moins connu qui gagne du terrain: la neutralité corporelle.

Plus tôt ce mois-ci, Lizzo a appelé le mouvement de positivité corporelle en disant que le terme a été « coopté par tous les corps » et qu’il est devenu une tendance à « célébrer les petites et moyennes filles et les personnes qui ont parfois des rouleaux ».

«Les grosses personnes ont encore le court terme de ce mouvement», a-t-elle dit, ajoutant «on nous parle encore, on se moque, on nous fait honte», mais «plus personne ne s’en soucie».

Au lieu de prêcher la positivité corporelle, certains pratiquent la neutralité corporelle.

L’actrice de « The Good Place » Jameela Jamil a partagé son point de vue sur la neutralité corporelle avec Glamour en 2019 en disant: « Je ne pense jamais à mon corps … Imaginez simplement ne pas penser à votre corps. Vous ne le détestez pas. Vous ‘ Tu n’aimes pas ça. Tu es juste une tête flottante. Je suis une tête flottante errant à travers le monde. «

Qu’est-ce que la neutralité corporelle?

«Le mouvement positif du corps incite les gens à aimer leur corps, peu importe à quoi il ressemble, tandis que la neutralité corporelle se concentre sur ce que votre corps peut faire pour vous plutôt que sur ce à quoi il ressemble», a déclaré Chelsea Kronengold, directrice associée des communications du Association nationale des troubles de l’alimentation.

Quelqu’un qui pratique la neutralité corporelle pourrait dire: «Je suis reconnaissant pour mes jambes parce qu’elles m’ont fait passer du point A au point B, ou je suis reconnaissant pour mes bras, parce qu’ils me permettent de serrer mon bien-aimé dans mes bras», a expliqué Kronengold.

Elle a noté que l’accent mis par la neutralité corporelle sur le fonctionnement d’un corps par opposition à son apparence s’accompagne d’un privilège pour les personnes valides.

Meredith Nisbet, un superviseur au Eating Recovery Center, a ajouté que la neutralité corporelle est aussi «l’idée que nous pouvons toujours prendre soin de nos corps même si nous ne les considérons pas positivement».

«Je n’ai pas à être heureux avec mon corps, je n’ai pas à aimer mon corps, mais je peux toujours reconnaître que c’est le seul corps que j’ai … et donc je dois prendre soin de cela, » elle a dit.

Elizabeth Wassenaar, directrice médicale régionale du Eating Recovery Center, a déclaré qu’une autre pierre angulaire de la neutralité corporelle consiste à éviter de dire à quelqu’un comment voir son corps.

« Ce n’est pas à moi de vous dire ce que devrait être votre expérience ou ce que vous devriez ressentir pour votre corps ou que vous devriez vous sentir bien dans votre corps ou avoir beaucoup d’amour pour votre corps », a-t-elle déclaré. « Mais je peux tenir un espace pour que vous appreniez à accepter en quelque sorte votre corps tel qu’il est ou à trouver de la gratitude dans ce que votre corps peut faire pour vous. »

Pourquoi le mouvement de positivité corporelle est-il critiqué?

Comme l’a souligné Lizzo, le mouvement de positivité corporelle a évolué avec le temps.

Le mouvement de positivité corporelle a ses racines dans le mouvement d’acceptation des graisses des années 60, a déclaré Kronengold, qui « a été créé par et pour les personnes dans des corps marginalisés, en particulier les corps gras, noirs, queer et handicapés. »

Maintenant, le mouvement a été « commercialisé » et « réquisitionné par des influenceurs plus petits », a déclaré Nisbet.

«La positivité corporelle signifie des choses très différentes si vous vivez dans un corps plus grand auquel sont associés beaucoup de stigmatisation et si vous vivez dans un corps plus petit auquel ne sont pas associés beaucoup de stigmatisation», a-t-elle déclaré.

Le mouvement a également été critiqué pour avoir poussé un type de positivité toxique.

«Il y a beaucoup de pression et d’attentes que les gens mettent sur eux-mêmes lorsque vous parlez de positivité corporelle dans ce sens plus courant», dit Kronengold. « Par exemple, il n’y a rien de mal à avoir une mauvaise image corporelle aujourd’hui, tout comme il n’y a rien de mal à avoir une mauvaise journée de cheveux ou quelque chose comme ça. »

La neutralité corporelle est-elle meilleure que la positivité corporelle?

Il y a de la place pour les deux mouvements, disent les experts.

«Les gens peuvent bénéficier de la neutralité corporelle et de la positivité corporelle à différents moments de leur vie ou pour différentes raisons», a expliqué Wassenaar.

Et bien que trouver une communauté dans un certain mouvement dépend de l’individu qui la recherche, Kronengold a déclaré que l’une ou l’autre des voies était « meilleure que la culture diététique » et « certainement un pas dans la bonne direction pour les personnes qui éprouvent des problèmes d’image corporelle, et même pour le grand public. . «

Mais pour les personnes affectées par des troubles de l’alimentation, Kronengold a déclaré que la neutralité corporelle «peut être beaucoup plus utile que cette positivité potentiellement toxique (de la positivité corporelle)».

Nisbet était d’accord, affirmant que la positivité corporelle pourrait ne jamais sembler accessible à certaines personnes.

Il existe également des options au-delà de la positivité et de la neutralité corporelle, y compris «l’acceptation du corps» et la «libération du corps». Ces communautés correspondent davantage à ce qu’était la positivité corporelle, a déclaré Kronengold.

Comment pratiquez-vous la neutralité corporelle?

Si vous cherchez à pratiquer la neutralité corporelle, Wassenaar a suggéré de commencer par deux étapes:

1. Soyez honnête sur votre parcours et ce que vous pensez de votre corps. « Vous ne pouvez pas savoir vers quoi travailler si vous ne savez pas vraiment où vous en êtes en ce moment. »

2. Identifiez ce qui est important pour vous. «Quelles sont les choses qui font que votre vie en vaut la peine? Quelles sont les valeurs vers lesquelles vous travaillez? Et puis, en remarquant comment votre corps peut vous aider à progresser vers ces valeurs – et encore une fois, de manière neutre», dit-elle. « Cela vous permet de réaliser ce que votre corps peut faire pour vous déplacer vers cette valeur. »

Wassenaar a déclaré que la neutralité corporelle est un voyage individualisé.

« Garder un espace pour que les gens aient leur propre voyage et se donner leur propre sens à partir de la neutralité corporelle est un élément essentiel pour en garder un espace sûr pour les gens. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes aux prises avec une image corporelle ou des problèmes d’alimentation, la ligne téléphonique sans frais et confidentielle de la National Eating Disorders Association est disponible par téléphone ou par SMS au 1-800-931-2237 ou par message cliquable sur nationaleatingdisorders. .org / helpline. Pour les situations de crise 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, envoyez «NEDA» au 741-741.