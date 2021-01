Le fait qu’ils aient pu se réunir et filmer deux épisodes de la renaissance a rendu l’annulation encore plus difficile à avaler, avec Hallie Todd, la matriarche de la famille McGuire, disant: « Je suis triste. Nous avons eu le meilleur moment lorsque nous nous sommes réunis pour ces deux épisodes. C’était comme si aucun temps ne s’était écoulé, sauf que tout d’un coup, ces enfants étaient des adultes. »

Hallie a également déclaré qu’elle trouvait «ridicule» que Disney annule la série sur la mention du sexe. Mais elle a admis qu’il aurait pu y avoir d’autres motifs, ajoutant: « Il y a toujours plus que ce que vous entendez, et je ne suis certainement pas au courant de ces conversations dans l’arrière-salle. »

Jake Thomas, plus communément reconnu comme le frère de Lizzie, Matt, a déclaré qu’il était plus déçu que les fans ne puissent pas voir ce qui aurait pu être. « Les fans me disent toujours à quel point regarder l’émission était un élément de base de leur enfance, et honnêtement, j’étais là avec eux en courant à la télévision chaque semaine pour regarder le dernier épisode », a-t-il partagé. « Quand je suis entré sur le plateau de la maison reconstruite de McGuire pour le redémarrage, c’était comme un retour à la maison irréel, une nostalgie d’enfance accablante. Cela m’attriste énormément que les fans ne puissent pas partager ce sentiment. »