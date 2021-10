Lizzie Deignan entre dans l’histoire en remportant la première course féminine de Paris Roubaix | Actualités du cyclisme

Lizzie Deignan a remporté la première course féminine de Paris Roubaix

La Britannique Lizzie Deignan a remporté une victoire historique lors de la première édition de Paris Roubaix Femmes alors que la pluie, la boue et les chutes ont fait des débuts mémorables pour les meilleures cavalières du monde sur le tristement célèbre parcours pavé samedi.

L’ancien champion du monde a produit une course dominante sur le parcours de 115,6 km et a résisté à une puissante poussée tardive de la grande néerlandaise Marianne Vos pour gagner par une minute et 17 secondes.

Après trois circuits autour de Denain, le coureur de Trek Segafredo Deignan a établi une petite avance sur le peloton juste avant la première des 17 sections pavées.

Avec des coureurs luttant pour organiser une poursuite concertée, nombre d’entre eux glissant sur les pavés gras, l’ancien champion du monde Deignan s’est imposé en tête.

A 30 km de la fin, le coureur Trek-Segafredo détenait une avance de deux minutes 30 secondes sur un groupe composé de la Néerlandaise Marianne Vos (Jumbo Visma), de sa coéquipière Audrey Cordon-Ragot et de l’Allemande Lisa Brennauer (Ceratizit-WNT).

Deignan, manipulant les pavés « pavés » tremblants d’os avec aplomb, a maintenu son avantage alors que plusieurs coureurs fantaisistes, dont la championne d’Europe Ellen van Dijk, se sont lourdement écrasés.

Vos a finalement mis le marteau pour tenter de rattraper Deignan, se tranchant en tête alors qu’elle traversait la section pavée du Carrefour de L’Arbre.

Vos a réduit l’écart à 1:18 lorsque Deignan a commencé les 10 derniers kilomètres, mais Deignan s’est montré inébranlable en tête à l’approche de l’arrivée du célèbre vélodrome de Roubaix.

Deignan était si loin devant que la finale à l’intérieur du vélodrome de Roubaix ressemblait à un tour d’honneur alors que la coureuse du Yorkshire a inscrit son nom dans les livres d’histoire du cyclisme.

Vos a terminé plus d’une minute derrière, avec la coéquipière de Deignan Elisa Longo Borghini à la troisième place.

Les organisateurs ASO, qui possèdent également le Tour de France, ont ajouté une version féminine du Paris Roubaix de 125 ans l’année dernière, mais la pandémie de COVID-19 les a obligés à attendre une année de plus pour monter le soi-disant Enfer du Nord. .

Les débuts de la course Paris Roubaix Femmes et d’un Tour de France féminin l’année prochaine sont considérés comme des avancées dans la longue bataille pour l’égalité des sexes dans le cyclisme professionnel, même s’il reste encore un long chemin à parcourir.

Alors que la course masculine de dimanche sur une plus longue distance bénéficie d’un prix total de 91 000 euros (71 892 £), la course féminine n’a que 7 505 euros (6 423 £), Deignan recevant 1 535 euros (1 313 £), soit environ 1/20e de ce que le vainqueur de la course masculine sera remportée.