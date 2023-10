LIZ WHEELER : Enseigner la théorie queer aux enfants est un abus sexuel sur les enfants

Ce qui suit est un extrait du nouveau livre de Liz Wheeler « Cachez vos enfants : exposer les marxistes derrière l’attaque contre les enfants américains ». Il peut être acheté ici.

Gayle Rubin est une professeure d’université néo-marxiste qui s’identifie comme une anthropologue culturelle, mais une description plus précise de son travail indiquerait que Rubin est une militante pour une théorie radicale du genre, et une pure perverse et déviante sexuelle.

Rubin est l’un des fondateurs de Queer Theory. Rubin est également une lesbienne qui a fondé plusieurs clubs de cuir BDSM (Bondage, Discipline, Dominance et Submission/Sadomasochism) pour lesbiennes à San Francisco à la fin des années 1970 et dans les années 1980. Rubin siège actuellement au conseil des gouverneurs du Leather Hall of Fame. (On se demande ce qui qualifie une personne pour être intronisée au Temple de la renommée.)

Votre estomac se retourne ?

Qu’est-ce que les professeurs de toiletteurs, les éducateurs sexuels complets et les agents de Planned Parenthood disent exactement aux classes d’enfants sur le sexe et le genre au nom de la théorie queer ?

On enseigne aux filles que si elles se sentent comme des garçons, elles peuvent le devenir. On dit aux garçons que s’ils désirent être une fille, ils peuvent l’être.

On enseigne aux enfants qu’ils ne sont pas créés mâle et femelle, qu’il n’y a pas de sexe binaire ; au lieu de cela, ils existent sur un « spectre de genre ».

On enseigne aux enfants que le « genre » est différent du sexe, que le genre n’a aucun rapport avec la biologie et reflète uniquement « l’identité ».

Enfin, on enseigne aux enfants qu’aucune activité sexuelle n’est immorale ou mauvaise, tant qu’elle est consensuelle.

Il ne s’agit pas simplement d’un assortiment aléatoire d’absurdités destructrices.

Ce sont les principes de la théorie queer…

Les enfants apprennent les principes de la théorie queer dans les salles de classe de leurs écoles publiques, mais comme la théorie critique de la race, ces théories ne sont pas présentées de manière académique abstraite. Au lieu de cela, on dit aux enfants que les principes de la théorie queer sont la réalité.

On enseigne aux garçons qu’ils peuvent être des filles ; on enseigne aux filles qu’elles peuvent être des garçons.

Les conséquences en sont multiples. Lorsqu’on dit aux enfants que leur identité est dissociée de leur essence sexuelle, cela les soumet à un lavage de cerveau en leur faisant croire qu’ils ne savent pas qui ils sont. C’est incroyablement destructeur.

Les enfants naissent avec un sentiment inné d’identité fondé sur le sexe. Je suis un garçon. Je deviendrai un homme. Je serai mari et père. Je protégerai et subviendrai aux besoins de ma famille. Je suis une fille. Je deviendrai une femme. Je serai une épouse, une mère. Cela fait partie de notre essence en tant qu’êtres humains. Ce n’est pas quelque chose que nous choisissons. C’est quelque chose nous sommes.

Lorsque les enseignants apprennent aux enfants à croire que leur « identité de genre » n’est pas liée à leur sexe, mais plutôt entièrement basée sur un caprice ou une illusion, cela déconstruit le paradigme sur lequel est construite toute la vision du monde des enfants ; cela déconstruit leur essence en tant qu’êtres humains ; cela déconstruit qui ils sont. Cela aussi est intentionnel. C’est la création délibérée de crises d’identité chez nos jeunes.

Si je ne suis pas un garçon, alors qui suis-je ? Si je ne suis pas une fille, alors qui suis-je ?

La théorie queer a émergé dans notre culture dans la foulée de la théorie critique de la race, toutes deux destinées principalement aux enfants dans leurs années de formation. Ce n’est pas une coïncidence.

La théorie queer soutient que le sexe est politique, sans essence biologique, et que le genre est une construction sociopolitique. Par conséquent, si le genre est une construction sociale, alors le genre est malléable. Il s’ensuit naturellement que les acteurs politiques endoctrineront les enfants pour qu’ils construisent le sexe et le genre d’une manière qui serve un agenda politique. Il existe un autre mot, plus précis, pour désigner ce type d’endoctrinement sexuel insidieux : toilettage.

La définition conventionnelle du toilettage consiste à conditionner un enfant à l’abus sexuel, ou au processus par lequel un adulte conditionne un enfant à accepter l’abus sexuel. La définition conventionnelle est la raison pour laquelle la gauche proteste contre l’utilisation de ce mot, car il s’applique aux enseignants qui endoctrinent les enfants avec la théorie Queer. La gauche affirme que les professeurs de toiletteurs ne sont pas des pédophiles et n’abusent pas personnellement des enfants dans leur classe. Même si cela peut être vrai, ce qu’ils font est tout aussi mauvais, car le fondateur de la théorie queer – enseignée à l’école – prône les pédophiles, la pédopornographie et la sexualisation des enfants.

Les enseignants soigneurs exposent les enfants à l’idéologie transgenre, encourageant souvent les enfants à être transgenres ou « non binaires », ce qui conduit à des soins de santé « affirmant le genre ». Les soins de santé « affirmant le genre » pour les enfants impliquent la mutilation du corps de l’enfant, de sa sexualité et de sa fertilité.

Je tiens à ce que ce point soit très clair : mutiler le corps d’un enfant avec des produits pharmaceutiques « bloquant la puberté » ou des hormones sexuelles croisées, commettre des dommages chirurgicaux irréversibles sur des enfants en prélevant des organes sains au moyen de mastectomies et d’hystérectomies médicalement inutiles sur les filles et de castration des garçons, et intentionnellement détruire leur sexualité et leur fertilité pleinement fonctionnelle est un abus. C’est un abus sexuel. Il s’agit d’un abus médical aux proportions cauchemardesques, et on en fait la promotion dans les classes de nos écoles publiques auprès de nos enfants.

Liz Wheeler anime le podcast The Liz Wheeler Show et est l’auteur de « Tipping Points : How to Topple the Left’s House of Cards ». Liz a été nommée parmi les 10 étoiles montantes conservatrices des « 30 de moins de 30 ans » en 2016 par Red Alert Politics et présentée par le magazine Politico en 2018 comme un « titan des médias conservateurs ». Elle animait auparavant Tipping Point avec Liz Wheeler sur One America News Network.

Les points de vue et opinions exprimés dans ce commentaire sont ceux de l’auteur et ne reflètent pas la position officielle du Daily Caller.