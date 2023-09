Liz Weston : Pourquoi les retraités pourraient vouloir acheter une rente immédiate maintenant

Une rente immédiate est un produit d’assurance qui offre un revenu garanti : vous donnez une somme d’argent à un assureur et l’entreprise vous verse un flux de paiements qui peut durer toute la vie. Les paiements commencent dans les 12 mois suivant l’achat.

Le moment est peut-être venu pour les retraités d’acheter une rente immédiate, puisque les versements sont les plus élevés depuis une décennie, déclare Rob Williams, directeur général de la gestion de patrimoine chez Charles Schwab.

Mais l’achat d’une rente immédiate – également appelée rente de revenu ou rente immédiate fixe – est en fait irréversible, vous devrez donc choisir avec soin.

POURQUOI VOUS VOULEZ CONSIDÉRER UNE RENTE IMMÉDIATE

L’un des grands risques à la retraite est de survivre à vos économies. Avoir un revenu garanti suffisant pour couvrir les dépenses de base peut vous donner l’assurance que vous garderez un toit au-dessus de votre tête et de la nourriture au réfrigérateur, quoi qu’il arrive.

La sécurité sociale est une source majeure de revenu garanti, et certaines personnes bénéficient encore de pensions traditionnelles. Si vous ne disposez pas d’un revenu garanti suffisant pour couvrir les frais de subsistance essentiels, une rente immédiate pourrait combler le vide, explique Wade Pfau, auteur du « Guide de planification de la retraite ».

Mais les rentes immédiates ne devraient pas être une solution « tout ou rien », dit Pfau. Idéalement, vous auriez également de l’argent investi dans des actions pour la croissance, ainsi que des réserves de liquidités pour les urgences.

Les rentes immédiates peuvent vous aider à traverser les marchés baissiers, note Williams. Le flux constant de revenus pourrait vous aider à éviter de vendre des placements pour couvrir vos frais de subsistance, dit-il.

COMBIEN POUVEZ-VOUS OBTENIR D’UNE RENTE IMMÉDIATE

Il existe de nombreux types de rentes, et certaines sont incroyablement complexes. En revanche, les rentes immédiates sont relativement simples : votre versement dépend en grande partie du montant que vous investissez, de votre âge, des taux d’intérêt en vigueur et de l’option de versement que vous choisissez.

Par exemple, un homme et une femme de 65 ans qui investissent 100 000 $ peuvent s’attendre à un chèque mensuel d’environ 535 $ s’ils choisissent l’option de vie conjointe, où le paiement se poursuit pendant les deux vies, selon l’estimateur du revenu de rente de Charles Schwab. S’ils choisissent une option de remboursement en espèces, le chèque mensuel tombe à environ 532 $, mais leurs héritiers recevront l’argent restant si le couple décède avant de récupérer leur investissement initial.

Il s’agit d’une forme d’assurance relativement bon marché qui pourrait rassurer les personnes qui craignent que la compagnie d’assurance ne « gagne » en cas de décès prématuré, dit Williams.

Les paiements dépendent également de l’assureur. Selon le marché en ligne ImmediateAnnuities.com, les chèques mensuels pour le couple pourraient varier de 513 $ à 565 $ par mois pour l’option vie conjointe, selon l’entreprise.

Certaines entreprises vendent des rentes avec des ajustements au coût de la vie chaque année suivante, mais les versements initiaux sont beaucoup plus faibles. Pour notre couple hypothétique, un ajustement annuel de 3 % à l’inflation entraînerait des paiements allant de 359 $ à 379 $ pour commencer, selon ImmediateAnnuities.com.

La protection contre l’inflation peut s’avérer inutile si les retraités bénéficient d’une sécurité sociale, qui est ajustée en fonction de l’inflation, et d’investissements en actions, qui génèrent des rendements supérieurs à l’inflation au fil du temps, explique Pfau.

FAITES ATTENTION AUX NOTATIONS DES ASSUREURS

Étant donné que les paiements varient, il serait judicieux de magasiner, mais également de tenir compte de la notation de la compagnie d’assurance. Une entreprise financièrement faible n’est peut-être pas là pour verser les paiements promis. (Le marché en ligne de Schwab représente les assureurs notés A+ ou mieux par Standard and Poor’s, tandis qu’ImmediateAnnuities.com comprend des sociétés notées A- ou mieux par AM Best.)

L’association de garantie de votre état protège votre rente jusqu’à certaines limites en cas de faillite de votre assureur. En Californie, par exemple, l’association couvre 80 % de la valeur de la rente jusqu’à 250 000 $, mais la couverture maximale disponible par individu est de 300 000 $.

Si vous souhaitez investir plus que la limite de couverture de l’État, envisagez d’acheter auprès de différentes sociétés afin que tous vos œufs ne soient pas dans le panier d’un seul assureur, explique Williams. Vous pouvez également « échelonner » vos achats en achetant des rentes immédiates chaque année ou à intervalles de quelques années. Les versements de rentes sont liés au rendement des obligations d’entreprises bien notées, de sorte que l’échelonnement vous permet de profiter de versements plus élevés sur les rentes nouvellement achetées si les rendements obligataires augmentent – ​​bien que les versements puissent diminuer si les rendements obligataires baissent, note-t-il.

La manière dont vos versements sont imposés dépend de l’endroit où vous avez obtenu l’argent nécessaire à l’achat de la rente. Si l’argent provient d’un compte après impôt, comme un compte d’épargne ou de courtage, une partie de chaque paiement sera considérée comme un retour sur investissement et ne sera pas imposée.

Si vous achetez la rente avec de l’argent sur un compte de retraite qualifié, tel qu’un IRA ou un 401(k), les paiements seront généralement imposables, tout comme tout retrait provenant d’une telle source. L’argent utilisé pour acheter une rente immédiate ne sera pas considéré comme faisant partie de vos fonds de retraite lorsqu’il sera temps de calculer les distributions minimales requises, qui doivent généralement commencer à 73. Cela pourrait être une aubaine pour les gros épargnants qui craignent que de telles distributions les poussent. dans une tranche d’imposition plus élevée.

Les rentes immédiates ne constituent pas une solution pour tous les retraités, mais elles peuvent constituer un moyen efficace d’acquérir la tranquillité d’esprit, explique Williams.

« Générer un revenu par soi-même peut être intimidant et les rentes sont un bon outil pour vous aider », dit-il.

_______________________________

Cette chronique a été fournie à l’Associated Press par le site de finances personnelles NerdWallet. Le contenu est destiné à des fins éducatives et informatives et ne constitue pas un conseil en investissement. Liz Weston est chroniqueuse chez NerdWallet, planificatrice financière certifiée et auteur de « Your Credit Score ». Courriel : [email protected]. Twitter : @lizweston.

