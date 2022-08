Liz Truss vs Rishi Sunak : Qui sont les députés conservateurs qui choisiront le prochain Premier ministre ?

Les députés conservateurs ont maintenant voté cinq fois pour réduire le champ de leur course à la direction à seulement deux candidats, Rishi Sunak et Liz Truss s’affrontant actuellement et le vainqueur pour remplacer Boris Johnson au poste de Premier ministre.

Contrairement aux tours précédents, cependant, cette étape a un électorat plus large : les membres conservateurs pourront voter sur lequel des deux deviendra le chef du parti.

Nous pouvons nous attendre à voir la teneur de la course changer alors que les candidats essaient de faire appel au-delà du parti parlementaire et aux membres en général. Mais qui sont ces gens ?

Combien?

On ne sait pas combien il y a de membres du Parti conservateur, car le parti a cessé de publier des chiffres officiels.

Mais nous savons qu’il y avait au moins 160 000 personnes dans le parti lorsque M. Johnson est devenu Premier ministre.

En effet, c’est le nombre de personnes éligibles pour participer à la dernière course à la direction en 2019. Le parti affirme que ce chiffre sera probablement plus élevé cette fois.

Où vivent-ils?

Une ressource utile pour comprendre l’appartenance à un parti est le projet des membres du parti du Conseil de recherches économiques et sociales, dirigé par les universitaires Tim Bale, Paul Webb et Monica Poletti.

Les derniers chiffres du projet sur l’adhésion au Parti conservateur suggèrent que le membre sera en grande partie choisi par des personnes vivant à Londres et dans le sud-est.

En janvier 2020, le projet a déterminé que 56% des membres conservateurs vivaient à Londres et dans le sud-est. Seulement 18 % vivent dans les Midlands, 20 % dans le nord de l’Angleterre et 6 % en Écosse.

De nombreux conservateurs vivent à Londres et dans le sud-est (Getty/iStockphoto)

Cela peut expliquer en partie pourquoi les candidats à la direction n’ont pas beaucoup parlé de la prétendue politique phare de « nivellement par le haut » du gouvernement.

Cela vise les électeurs occupant des sièges marginaux dont ils ont besoin pour gagner aux élections générales, et non les personnes participant à des courses à la direction.

Quel est leur parcours ?

Une chose qui ressort des membres du Parti conservateur, selon les données du Projet des membres du Parti, c’est qu’ils sont majoritairement des hommes. Soixante-trois pour cent des membres conservateurs sont des hommes, contre 37 % de femmes.

Ils sont également plus âgés : seulement 6 % des membres ont moins de 24 ans, tandis que 36 ont entre 25 et 49 ans. La majorité après 50 ans et plus : 19 % entre 50 et 64 ans et 39 % plus de 65 ans.

Les membres sont aussi généralement de la classe moyenne. 80% appartiennent au groupe socio-économique le plus élevé, ABC1, qui est utilisé par les spécialistes du marketing pour désigner les différents milieux. Cela doit être considéré comme un guide approximatif, car le système de notation sociale du NRS a fait l’objet de critiques ces dernières années.

(Getty)

Peut-être plus intéressant est le fait que 40% des membres conservateurs gagnent plus que la moyenne nationale et qu’un sur 20 gagne plus de 100 000 £. Ceci est particulièrement notable étant donné qu’environ quatre personnes sur 10 sont éligibles à leur pension.

Les données publiées par les mêmes universitaires ont révélé que 97% des membres conservateurs sont blancs, quelque peu en décalage avec la population générale où 87% de la population est blanche.

Il convient de noter que tous les partis politiques ont une certaine classe moyenne, des membres blancs et plus âgés – bien que, selon ces chiffres, le Parti conservateur soit le plus bourgeois, le plus blanc, le plus âgé et, en particulier, le plus masculin.

Quelles sont leurs convictions politiques ?

C’est un sujet de débat et difficile à quantifier. En règle générale, cependant, il semble clair d’après les données que les opinions des membres conservateurs sont un peu plus proches du reste du public britannique qu’au moins les députés conservateurs les plus francs.

Prenez des points de vue sur le changement climatique: une enquête d’Opinium au début du mois a révélé que seulement 37% des membres conservateurs pensent que le gouvernement britannique “réagit de manière excessive” à l’action climatique, 22% affirmant qu’il réagit de manière insuffisante et 30% disant que c’est le cas. obtenir la bonne politique.

Une poupée Boris Johnson à vendre lors de la conférence du parti conservateur à Manchester le 29 septembre Pennsylvanie Mugs avec le portrait de Boris Johnson en vente lors de la conférence du parti conservateur à Manchester le 29 septembre PA Un t-shirt sur le thème de Boris Johnson en vente lors de la conférence du parti conservateur à Manchester le 29 septembre AFP/Getty Boris Johnson et d’autres cartes sur le thème des conservateurs à vendre lors de la conférence du parti conservateur à Manchester le 29 septembre PA Affiches de Boris Johnson en vente lors de la conférence du parti conservateur à Manchester le 29 septembre APE Des exemplaires du journal The Conservative sont prêts à être distribués lors de la conférence du Parti conservateur le 30 septembre Getty Des tasses “GET BREXIT DONE” aux côtés d’autres produits conservateurs lors de la conférence du parti à Manchester le 29 septembre Pennsylvanie Assortiment de marchandises conservatrices à vendre lors de la conférence du parti à Manchester le 29 septembre Pennsylvanie Des livres sur Jacob Rees-Mogg et Jeremy Corbyn en vente lors de la conférence du parti conservateur à Manchester le 29 septembre Getty Une variété de livres à vendre lors de la conférence du parti conservateur à Manchester le 29 septembre Getty

Cela contraste avec la fureur de certains députés conservateurs qui poussent à supprimer le net zéro. Alors que d’autres enquêtes ont montré que le climat était bien en bas de la liste des priorités des membres, il y a peu d’antipathie active à l’égard de l’action climatique.

Une image similaire peut être observée sur la taille de l’État – une question qui semble préoccuper les députés conservateurs. Dans les premières rondes des courses à la direction, les candidats ont cherché à mettre l’accent sur les énormes réductions d’impôt qu’ils feraient pour gagner des voix.

Mais cela non plus n’est pas quelque chose dont les membres sont presque aussi idéologiques. Opinium a constaté que seulement 29% des membres conservateurs veulent moins d’impôts ou de dépenses, 20% disant qu’ils en veulent plus. Trente-huit pour cent disent que l’équilibre devrait rester comme maintenant.

Sur la question du Brexit, cependant, les membres sont là où on pourrait s’attendre à ce qu’ils soient : seulement 24 % ont soutenu le maintien du référendum sur l’UE, 76 % soutenant un vote pour le congé.