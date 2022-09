Liz Truss vs Rishi Sunak – en direct: le nouveau chef conservateur sera annoncé comme favori “envisageant de geler les factures”

Boris Johnson dit au public d’acheter une bouilloire à 20 £ pour économiser 10 £ par an sur les factures d’énergie

Liz Truss devrait être annoncée comme nouvelle première ministre aujourd’hui après une campagne à la direction exténuante de six semaines.

Le ministre des Affaires étrangères et Rishi Sunak ont ​​passé les dernières semaines à parcourir le pays et à participer à des campagnes électorales dans le but de gagner les 200 000 membres du parti chargés de choisir le prochain chef conservateur.

Le vote s’est terminé vendredi et le concours prendra fin lorsque l’annonce officielle sera faite par Sir Graham Brady, président du Comité de 1922, à l’heure du déjeuner.

Avant l’annonce des résultats, plusieurs rapports suggèrent que Mme Truss envisage fortement de geler les factures d’énergie pour aider les ménages à traverser la crise du coût de la vie.

Les temps rapporte que le paquet pourrait être à l’échelle du régime de congé introduit par le chancelier de l’époque, M. Sunak.

Le nouveau chef devrait prononcer un discours après l’annonce de la direction, avant de passer le reste de la journée à finaliser ses choix pour le Cabinet et les rôles ministériels plus larges et à rédiger son premier discours de Premier ministre.

M. Johnson et son successeur se rendront mardi à Balmoral pour la nomination du nouveau Premier ministre.