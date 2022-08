Liz Truss veut revoir le mandat de la Banque d’Angleterre

Truss a d’abord suggéré la perspective d’une modification du mandat de la Banque lors de la campagne électorale du Parti conservateur à Cardiff le 3 août. Anthony Devlin / Stringer / Getty Images

LONDRES – Le favori pour devenir le prochain Premier ministre du Royaume-Uni prévoit de revoir le mandat de la Banque d’Angleterre dans un mouvement qui concerne les militants et les groupes de réflexion. La ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss, l’actuelle favorite pour remporter la course à la direction du Parti conservateur et devenir Premier ministre britannique, a indiqué qu’elle pourrait envisager de limiter la prise de décision indépendante de la banque centrale sur les taux d’intérêt. Truss a d’abord suggéré une éventuelle modification du mandat de la Banque lors d’un événement de campagne à Cardiff le 3 août. “La meilleure façon de gérer l’inflation est la politique monétaire et ce que j’ai dit, c’est que je veux changer le mandat de la Banque d’Angleterre pour s’assurer qu’à l’avenir, elle corresponde à certaines des banques centrales les plus efficaces au monde pour contrôler l’inflation”, a déclaré Truss. a dit. “Les investisseurs aiment la certitude” Selon Scott Corfe, directeur de recherche à la Social Market Foundation, un groupe de réflexion multipartite basé à Westminster, l’incertitude quant à ce qui pourrait être réservé à la banque centrale – si Truss devient Premier ministre – pourrait créer des difficultés pour les investisseurs. “Les investisseurs aiment la certitude”, a déclaré Corfe à CNBC. “S’il y a un manque de clarté pendant un certain temps sur ce que sera le nouveau mandat de la Banque d’Angleterre, ou sur la mesure dans laquelle les politiciens pourraient se mêler du processus de fixation des taux à l’avenir, cela crée une certaine incertitude autour de quelles sont les perspectives d’inflation et de croissance économique au Royaume-Uni à l’avenir”, a-t-il ajouté. Ce point de vue a été repris par Fran Boait, directeur exécutif de Positive Money, un groupe de réflexion basé au Royaume-Uni qui fait campagne pour un changement systémique dans le système financier. S’adressant à “Street Signs Europe” de CNBC le 25 août, Boait a déclaré qu’il serait bon que Truss “énonce un peu plus ce qu’elle espère réaliser” dans un éventuel examen du mandat.

L’équipe de campagne de Truss a déclaré à CNBC que son “plan audacieux remettra en question l’orthodoxie économique défaillante et apportera la croissance nécessaire à l’économie britannique”. “En tant que Premier ministre, Liz réexaminerait le mandat de la Banque, car après 25 ans, elle pense qu’il est juste de s’assurer qu’il est adapté à son objectif et qu’il fonctionne dans le contexte économique actuel”, a déclaré l’équipe de campagne. L’ancien ministre des Finances Rishi Sunak, rival à la direction de Truss, a déclaré à Sky News la semaine dernière que la discussion autour de l’autonomie de la Banque pourrait “effrayer” les investisseurs internationaux. Limiter l’indépendance de la Banque serait une “erreur”, a déclaré Sunak, et serait “mauvais pour nous tous”. La ministre fantôme des Finances, Rachel Reeves, également interrogée Les plans de Truss dans une interview avec The Guardian. “C’est profondément irresponsable de la part d’un candidat à la direction des conservateurs. Cela crée une énorme incertitude qui freinera des investissements vitaux dans notre économie”, a-t-elle déclaré. Pendant ce temps, le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a souligné plus tôt ce mois-ci que l’indépendance de la banque centrale “est d’une importance cruciale”, dans une interview accordée à l’émission “Today” de BBC Radio 4.

“Déplacer le blâme”

L’équipe de campagne de Truss a déclaré que le leader du parti conservateur était “engagé” pour l’indépendance de la Banque d’Angleterre. Cependant, si sa révision promise du mandat de la banque centrale conduit à un réaménagement plus profond de ses fonctions, cela pourrait avoir d’énormes ramifications, a déclaré Corfe – y compris un système bancaire qui tourne autour des cycles électoraux. “Les politiciens souhaitant s’impliquer dans les taux et la fixation des taux seraient en effet très dangereux”, a déclaré Corfe. “Si une élection approche, les politiciens hésiteront à augmenter les taux d’intérêt si c’est ce qui est nécessaire pour faire baisser les taux, car des taux plus élevés et des factures hypothécaires plus élevées ne sont pas nécessairement un gagnant des élections.” Les plans de Truss surviennent alors que le Royaume-Uni lutte contre l’inflation à un Un sommet de 40 ans, avec de nombreux ménages qui cèdent sous la pression de l’aggravation de la crise du coût de la vie.

En braquant les projecteurs sur la Banque d’Angleterre, le gouvernement “se lave les mains” de la mise en œuvre d’une politique pour résoudre les problèmes, a déclaré Corfe, et place plutôt la responsabilité sur la Banque. “Je pense que vous voyez ce genre de rejet de la responsabilité maintenant où le gouvernement, plutôt que de déployer le soutien budgétaire nécessaire pour aider les ménages avec les prix, dit plutôt :” Eh bien, pourquoi n’en faites-vous pas plus à ce sujet ?” “, a déclaré Corfé. “Les politiciens veulent rejeter la faute ailleurs et dire que c’est la seule responsabilité de la politique monétaire plutôt que celle du gouvernement et de la politique budgétaire.” Boait de Positive Money a déclaré que les discussions sur la réglementation financière au Royaume-Uni en ce moment étaient “très inquiétantes du point de vue de la société civile”. “La plupart des gens veulent un système bancaire et financier qui soit résilient, qui ne s’effondre pas, qui fournisse également les bases, l’accès aux paiements, l’investissement dans les choses dont nous avons besoin comme la transition verte et les petites entreprises… Et nous sommes tellement loin de ces choses en ce moment”, a-t-elle déclaré. “Aucun des candidats à la direction des conservateurs actuels – qui veulent devenir notre prochain Premier ministre dans les prochaines semaines – ne parle d’un système financier qui fait l’une de ces choses.” L’équipe de campagne de Sunak n’a pas répondu à une demande de commentaire lorsqu’elle a été contactée par CNBC.

À quoi pourrait ressembler un changement de mandat ?

Truss a un certain nombre d’options sur la table en ce qui concerne un changement potentiel dans le mandat de la Banque. Actuellement, l’objectif de la Banque d’Angleterre est de maintenir l’inflation »bas et stable” à 2%, selon son site internet, dans le but de maintenir l’économie britannique dans un état sain. “Ce qui est le plus probable, c’est un examen du mandat d’inflation de 2% et si quelque chose d’autre serait plus approprié aux yeux du gouvernement”, a déclaré Corfe. “Je pourrais voir, par exemple, l’objectif d’inflation changer ou peut-être que le gouvernement Truss voudra poursuivre une sorte de double mandat d’inflation et de croissance économique.” Aux États-Unis, la Réserve fédérale a un double mandat qui vise à « un emploi maximum, des prix stables et des taux d’intérêt à long terme modérés ». Ce ne serait pas la première fois qu’il y aurait des spéculations sur l’adoption par le Royaume-Uni d’un mandat à l’américaine. En 2013, on pensait que le chancelier de l’époque, George Osborne, pourrait adopter un mandat de type Fed alors que le pays s’attaquait à une crise économique et sortait d’une récession à double creux.

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré que l’indépendance de la banque centrale “est d’une importance cruciale”. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images