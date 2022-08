Liz Truss va “mettre à jour” les priorités de défense après l’invasion de l’Ukraine par la Russie

Liz Truss promet un examen des priorités de défense après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, alors que le « basculement du Royaume-Uni vers l’Indo-Pacifique » devrait être repensé.

Le prochain premier ministre probable a déclaré qu’il pourrait être nécessaire d’apporter des changements pour “refléter l’évolution du paysage géopolitique” depuis la publication de l’examen intégré de la sécurité, de la défense, du développement et de la politique étrangère du gouvernement en mars de l’année dernière.

La favorite du leadership conservateur – qui a été critiquée pour sa volonté d’appuyer sur le bouton nucléaire, même au risque d’un « anéantissement mondial » – confirme également qu’elle renouvellerait le programme Trident.

Et elle s’engage à “renforcer le soutien à nos services de renseignement”, mais on ne sait pas si cela impliquerait des dépenses supplémentaires dans le cadre d’une augmentation globale du financement de la défense.

Mme Truss s’est déjà engagée à augmenter les dépenses de défense à 3% du PIB d’ici 2030 – ce que son rival Rishi Sunak a qualifié d ‘«objectif arbitraire» et a refusé de l’égaler.

Maintenant, elle cherche à raffermir son avantage auprès des membres conservateurs qui accordent la priorité à la sécurité de la nation, suite au rôle de premier plan qu’elle a joué dans le soutien du Royaume-Uni à l’Ukraine déchirée par la guerre.

Soulignant les retombées de l’assaut de la Russie sur le pays, le ministre des Affaires étrangères a déclaré : « Nous pensions que la paix et la stabilité étaient inévitables – mais elles ne le sont pas.

« L’ère de la complaisance est révolue. Nous vivons dans un monde de plus en plus dangereux et notre sécurité est plus menacée qu’elle ne l’a été depuis des décennies.

“Nous devons nous assurer que la Grande-Bretagne dispose des moyens de dissuasion dont elle a besoin pour diriger les efforts mondiaux visant à lutter contre l’agression de la part de la Russie et d’autres régimes autoritaires.”

Le bilan 2021, publié par Boris Johnson, pointait du doigt la menace croissante que représente la Chine, symbolisée par le premier déploiement du HMS reine Elizabeth groupe de frappe de porte-avions dans la région.

Mais, depuis l’invasion de l’Ukraine, certains experts de la défense ont exigé une refonte en faveur d’un retour à la position de la guerre froide consistant à maintenir une présence importante de l’armée britannique en Allemagne, voire en Pologne.

Ils pointent vers l’erreur commise par le premier ministre sortant lorsqu’il a soutenu, en novembre de l’année dernière : « Nous devons reconnaître que les vieux concepts de mener de grandes batailles de chars sur la masse terrestre européenne sont révolus.

“Il y a d’autres choses meilleures dans lesquelles nous devrions investir, dans le FCAS [Future Combat Air System]le futur système aérien de combat, dans le cyber, c’est ainsi que se déroulera la guerre à l’avenir.

L’examen ferait également pivoter le Royaume-Uni hors du Moyen-Orient, mais M. Johnson a ensuite été contraint de demander à l’Arabie saoudite d’augmenter ses approvisionnements en pétrole alors que l’Occident réduisait ses importations en provenance de Russie.

Le camp de Truss a refusé de développer ce qu’elle entendait par prise en compte de “l’évolution du paysage géopolitique”.

Le candidat a ajouté : « C’est un moment décisif pour la liberté, la sécurité et la liberté, et nous devons nous y montrer à la hauteur. Nous ne pouvons tout simplement pas permettre aux agresseurs de penser qu’ils ne seront pas contestés.