Liz Truss U-turn enverra les impôts aux niveaux les plus élevés depuis les années 1950

Le revirement de la politique économique du gouvernement enverra les impôts du Royaume-Uni à leur plus haut niveau depuis les années 1950, ont déclaré des économistes.

Le nouveau chancelier Jeremy Hunt a supprimé lundi 60% des réductions d’impôts prévues par Liz Truss et s’est engagé à réduire le soutien aux factures d’énergie l’année prochaine.

Mais les chercheurs du groupe de réflexion de la Resolution Foundation ont averti que bon nombre des choix les plus difficiles en matière de dépenses publiques restaient à venir, le gouvernement devant réduire les dépenses publiques pour combler un trou noir budgétaire.

Un ménage typique ne verra désormais qu’une réduction d’impôt de 290 £ sur le budget, principalement en raison de la suppression d’une augmentation prévue de l’assurance nationale. Ils étaient auparavant sur la bonne voie pour gagner 500 £.

Entre-temps, les 10% des ménages les plus riches bénéficieront désormais d’une réduction d’impôt de 1 650 £, contre une manne attendue de 5 380 £.

Torsten Bell, directeur général du groupe de réflexion Resolution Foundation, a déclaré que M. Hunt avait « abandonné Trussonomics » pour réduire la pression sur la Banque d’Angleterre pour augmenter les taux d’intérêt et sur le Trésor pour réduire les dépenses.

La hausse attendue des taux d’intérêt causée par les réductions d’impôt devait anéantir à maintes reprises les gains de réduction d’impôt pour de nombreux détenteurs de prêts hypothécaires.

En plus de supprimer 60 % des réductions d’impôts prévues dans le budget, la chancelière a également abandonné une réduction prévue du taux de base de l’impôt sur le revenu annoncée par Rishi Sunak. Le programme de facturation énergétique du gouvernement ne fonctionnera également que jusqu’au printemps.

Mme Truss et son ancien chancelier, M. Kwarteng, avaient déjà renoncé aux réductions du futur taux prévu d’impôt sur les sociétés et à une réduction du taux d’imposition le plus élevé pour les plus hauts revenus – laissant une petite partie du budget intacte.

Le directeur de la Resolution Foundation, M. Bell, a déclaré: «La vitesse de ce revirement est brutale. Il s’agit maintenant très clairement d’un parlement qui augmente les impôts, les prélèvements fiscaux devant atteindre des sommets inégalés depuis 1950. Le prix à payer pour protéger les finances publiques des marchés de gros du gaz l’année prochaine est une pression accrue sur les ménages, avec le plafonnement des prix de l’énergie désormais en cours pour atteindre 4 000 £ en avril prochain – presque le double de son niveau effectif aujourd’hui.

«Ce sont des choix difficiles faits par le nouveau chancelier, qui réduiront l’ampleur des réductions des dépenses publiques qui doivent être annoncées le 31 octobre – d’autant plus si elles conduisent les marchés à réduire les taux d’intérêt qu’ils facturent au gouvernement pour les emprunts.

“Mais, avec des dizaines de milliards de réductions de dépenses encore à venir et un nouveau programme de soutien énergétique devant être conçu, de nombreux choix difficiles de Jeremy Hunt restent à faire.”

Pendant ce temps, les économistes de l’Institute for Fiscal Studies (IFS) ont averti que “la crédibilité budgétaire est difficile à gagner mais facilement perdue” et ont déclaré que les modifications fiscales ne seraient pas suffisantes.

“Les annonces d’aujourd’hui ne suffiront pas, à elles seules, à combler l’écart dans les plans budgétaires du gouvernement”, a déclaré Paul Johnson, directeur de l’IFS.

“Ils ne suffiront pas non plus à réparer les dégâts causés par la débâcle des dernières semaines. Mais ce sont des pas importants, bienvenus et clairs dans la bonne direction.

“Il est également encourageant de constater qu’avec l’abandon de la plupart des réductions d’impôts, peut-être les plus favorables à la croissance, la réduction des droits de timbre et l’augmentation de la déduction annuelle pour l’investissement au titre de l’impôt sur les sociétés subsistent.”

Il a déclaré que la chancelière devrait étayer son plan par “un ensemble cohérent d’objectifs budgétaires bien conçus et un plan crédible pour les atteindre”.

“Jeremy Hunt devra encore prendre des décisions effrayantes en matière d’impôts et passer cet Halloween. Et il reste difficile de voir d’où pourraient provenir des réductions de dépenses importantes. Avec les revirements politiques d’aujourd’hui, le fardeau fiscal devrait à nouveau augmenter et se stabiliser à un niveau historiquement élevé. niveau », a-t-il ajouté.

Mme Truss a évité lundi l’examen parlementaire de ses changements de politique aux Communes, envoyant à la place la chef des Communes Penny Mordaunt pour défendre le bilan et l’approche du gouvernement.

Le budget de Mme Truss, qui consistait principalement en ses promesses électorales à la direction, a fait vaciller les marchés financiers – avec une flambée des taux d’intérêt et du prix de la dette publique. La livre a également perdu du terrain par rapport au dollar américain, augmentant le prix des importations à une époque de forte inflation.