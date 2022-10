Liz Truss touchera-t-elle une pension ? Voici combien elle sera payée

Dans les règles instituées en 1991, après la démission de l’idole de Truss Margaret Thatcher, les anciens premiers ministres peuvent réclamer jusqu’à près de 130 000 $ par an de dépenses dans le cadre de ce que l’on appelle une «allocation pour frais de service public».

Liz Truss a duré six semaines en tant que Premier ministre. Mais même avec cette courte période au pouvoir, elle a peut-être gagné toute une vie d’avantages financiers offerts aux anciens dirigeants britanniques.

Ce n’est pas tout à fait de l’argent gratuit. Les dépenses sont auditées afin qu’elles ne puissent pas être utilisées à des fins privées ou parlementaires (certains anciens premiers ministres restent au parlement après avoir été expulsés du poste le plus élevé, y compris les deux prédécesseurs immédiats de Truss, Theresa May et Boris Johnson).