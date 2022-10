Liz Truss supplie les dirigeants européens de “garder la lumière allumée” cet hiver

Liz Truss a déclaré qu’elle demanderait aux dirigeants européens d’aider à “garder les lumières allumées” cet hiver au milieu des craintes croissantes de pénuries d’énergie et de la nécessité d’un rationnement.

Le Premier ministre assiste jeudi à un sommet de la Communauté politique européenne à Prague, avec le président français Emmanuel Macron parmi ceux qu’elle devrait rencontrer.

Le gouvernement britannique a insisté sur le fait qu’il n’y aura pas besoin de rationnement de l’énergie, mais la modélisation officielle aurait mis en garde contre des pénuries pour les Britanniques dans le pire des cas “raisonnables”.

Mme Truss demandera aux dirigeants des pays de l’UE – dont certains ont demandé aux citoyens de réduire leur consommation d’énergie – de maintenir ouvertes les interconnexions de gaz et d’électricité qui permettent l’approvisionnement entre la Grande-Bretagne et le continent européen.

“Le Royaume-Uni envoie et reçoit à la fois du gaz et de l’électricité via les câbles et pipelines sous-marins qui nous relient à des voisins comme la France, la Belgique et les Pays-Bas”, a écrit le Premier ministre dans Les temps.

Mme Truss a ajouté: “Aujourd’hui, nous devons tous nous engager à maintenir ces connexions ouvertes cet hiver afin de garder les lumières allumées à travers le continent.”

Plus tôt cette semaine, Ofgem a averti que le Royaume-Uni était confronté à un “risque important” de pénurie de gaz cet hiver. “Il est possible que la Grande-Bretagne entre dans une urgence d’approvisionnement en gaz”, a déclaré le régulateur de l’énergie dans une lettre.

Cela pourrait signifier que certains clients, à commencer par les plus gros consommateurs industriels, seront invités à cesser d’utiliser le gaz pendant des périodes temporaires. Cela survient alors que les Britanniques sont aux prises avec des factures d’énergie qui montent en flèche, malgré le plafond de Mme Truss sur le prix unitaire.

Downing Street a hésité à lancer une campagne encourageant le public à rationner l’utilisation du gaz et de l’électricité, mais des responsables auraient eu des entretiens avec des entreprises énergétiques et National Grid au sujet d’une campagne non gouvernementale.

Les sourcils ont été levés lorsque Mme Truss a déclaré qu’elle assisterait à la réunion de la nouvelle Communauté politique européenne – une idée originale de M. Marcon – après avoir été sceptique quant à l’idée au cours de l’été au milieu des tensions post-Brexit avec la France.

Mais elle tient à encourager les pays à aller plus loin pour mettre fin à la dépendance à l’égard de l’énergie russe et rencontrera M. Macron et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte dans le but de faire progresser les opérations conjointes visant à perturber les gangs criminels profitant de l’immigration illégale.

Mme Truss est en République tchèque après une conférence conservatrice difficile dominée par la division interne et l’opposition de l’arrière-ban à certaines de ses politiques clés.

L’ancienne ministre du cabinet Nadine Dorries, une partisane de Mme Truss lors de la course à la direction, a averti que le parti ferait face à un “effacement” électoral à moins que le Premier ministre ne change de cap. « Vous ne gagnez pas les élections en virant à droite », a-t-elle déclaré.