Liz Truss stimulée par le soutien de Suella Braverman évincée dans la course à la direction des conservateurs

Suella Braverman soutiendra Liz Truss pour être la nouvelle chef conservatrice après son éviction dans la course pour succéder à Boris Johnson.

La procureure générale prêtera son vote au ministre des Affaires étrangères au troisième tour de la bataille pour devenir Premier ministre, ont indiqué des sources L’indépendant.

Mme Braverman a été éliminée de la course jeudi après avoir terminé en bas du deuxième tour avec 27 voix.

Si ses partisans la suivaient en approuvant Mme Truss, le soutien amènerait le ministre des Affaires étrangères à une distance touchante de Penny Mordaunt, deuxième.

La procureure générale, qui a déclaré avoir pris la décision après s’être entretenue avec Mme Truss, avait auparavant critiqué Mme Mordaunt, l’accusant de ne pas avoir défendu les femmes dans son soutien apparent aux droits des trans et de ne pas être une “authentique Brexiteur ».

Rishi Sunak et Penny Mordaunt ont maintenu leur place en tête de la course à la direction des conservateurs, obtenant respectivement 101 et 83 voix lors du scrutin des députés conservateurs.

