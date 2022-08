Liz Truss, « simpliste », a averti que sa réduction de la TVA « ferait s’effondrer les finances publiques »

Liz Truss va “écraser les finances publiques” si elle poursuit une énorme réduction de la TVA, prévient un éminent économiste, au milieu d’une nouvelle confusion sur ses plans d’urgence du coût de la vie.

Le prochain premier ministre probable a lancé un plan visant à réduire de 5% la taxe de vente de 20% – mais le chef de l’Institute for Fiscal Studies a qualifié l’idée de “assez inquiétante”.

Mme Truss réfléchit également à l’annulation d’un gel de quatre ans des seuils d’imposition sur le revenu et a envoyé des informations contradictoires sur l’aide qu’elle apportera à la flambée des factures d’énergie.

Paul Johnson, directeur de l’Institute for Fiscal Studies, a accusé Mme Truss d’avoir une vision “simpliste” selon laquelle la réduction des impôts peut faire face à la chute du niveau de vie – portant le coût d’une réduction de TVA de 5% à 39 milliards de livres sterling.

“Vous ne pouvez clairement pas faire tout cela sans faire s’effondrer complètement les finances publiques”, a-t-il déclaré. Les temps.

“Ce mantra simpliste selon lequel vous réduisez les impôts et l’économie croît davantage, que vous réduisez les impôts lorsque vous avez un gros déficit et une inflation élevée, et que vous ne le faites avec aucune autre partie du plan, est assez inquiétant.”

Mettant en garde contre des coûts d’emprunt plus élevés en raison d’un déficit budgétaire plus important, M. Johnson a ajouté: «Les marchés depuis une décennie sont disposés à financer des déficits très élevés.

“Le risque vient si nous commençons sur une route très différente vers d’autres pays et nous semblons plus risqués qu’eux.”

Torsten Bell, le chef du groupe de réflexion économique de la Resolution Foundation, a également déclaré que la réduction de la TVA ne fonctionnerait pas car – contrairement à après le krach financier de 2008 – le problème n’était pas un manque de demande.

Avertissant que cela n’aiderait pas les revenus faibles et moyens ou ne réduirait pas les factures d’énergie, M. Bell a déclaré: «L’économie de cela ne fonctionne pas maintenant. C’est cher et vous finirez par devoir en faire beaucoup plus.

Mme Truss continue de résister à une pression intense pour lever le voile sur ses plans pour la crise énergétique – à peine 8 jours avant qu’elle ne prenne le pouvoir, selon tous les sondages.

Dimanche, le camp Truss a informé qu’elle avait “exclu” l’aide pour chaque ménage, quelle que soit sa richesse, la politique privilégiée par son rival Rishi Sunak.

Mais la ministre des Affaires étrangères est maintenant revenue sur cette position, suggérant que rien n’a été exclu bien qu’elle ne soit pas favorable à des « aumônes » à tous les niveaux.

Pendant ce temps, certains de ses alliés la poussent «à être plus radicale» en réduisant la TVA de 10%, selon un rapport publié dans Le soleil.

Alistair Darling, chancelier du Labour lors de l’effondrement de 2008, s’est joint aux appels à une action audacieuse pour éviter un « cocktail mortel » de récession et d’inflation élevée.

“Vous avez besoin de quelque chose d’important et de substantiel et vous en avez besoin maintenant, car les factures des gens vont commencer à arriver dans quelques semaines”, a-t-il déclaré à la BBC.

“Si vous ne le faites pas, vous courez les risques que j’ai décrits, que l’économie sombre dans la récession avec tout ce que cela implique.”