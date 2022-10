Liz Truss s’excuse pour ses “erreurs” et promet de mener les conservateurs aux prochaines élections générales

LIZ Truss s’est excusée pour ses “erreurs” et s’est engagée à mener les conservateurs aux prochaines élections générales alors qu’elle se battait pour son travail après un feu de joie de ses plans de réduction d’impôts.

La Première ministre a déclaré qu’elle avait “ajusté ce que nous faisions” après que les politiques budgétaires du gouvernement eurent effrayé les marchés, mettant en place un nouveau chancelier avec une nouvelle stratégie pour “rétablir la stabilité économique”.

Liz Truss a levé les mains et a admis qu’elle avait “fait une erreur” lors d’une rencontre avec la BBC Crédit : pixel8000

Le Premier ministre a été interrogé sur sa compétence après une série d’échecs Crédit : Simon Dawson / No10 Downing Street

“Je pense que c’est la marque d’un politicien honnête qui dit oui, j’ai fait une erreur”, a-t-elle déclaré.

La première ministre se bat pour sauver son poste de premier ministre après que son programme économique a été mis en lambeaux par le démantèlement du mini-budget historique de son ancienne chancelière.

S’exprimant après être restée silencieuse à la Chambre des communes pendant environ 30 minutes alors que Jeremy Hunt – le nouveau chancelier – a déclaré aux députés qu’il réduisait le programme de soutien énergétique et abandonnait la plupart des réductions d’impôts annoncées par son prédécesseur, Mme Truss a déclaré qu’elle voulait “accepter responsabilité et s’excuser pour les erreurs qui ont été commises ».

“Je voulais agir… pour aider les gens à régler leurs factures d’énergie, pour régler le problème des taxes élevées, mais nous sommes allés trop loin et trop vite. Je l’ai reconnu”, a-t-elle déclaré à la BBC.

Mme Truss est devenue Premier ministre après avoir remporté la course à la direction des conservateurs grâce aux promesses de réduire considérablement les impôts.

Mais elle a été humiliée par une série de demi-tours après que le soi-disant “événement fiscal” du mois dernier a déclenché le chaos sur les marchés.

Dans les trois semaines qui ont suivi le mini-budget de l’ex-chancelier, la livre a atteint son point le plus bas de l’histoire, le taux d’intérêt sur les prêts gouvernementaux a atteint son plus haut niveau depuis 30 ans et les actions de Londres se sont effondrées à un plus bas de 19 mois.

La tourmente a finalement conduit à la chute de Kwasi Kwarteng, avec M. Hunt – un partisan du rival de Mme Truss Rishi Sunak dans la course à la direction des conservateurs – choisi pour prendre les rênes du Trésor.

Lundi, il a déchiré la stratégie économique du Premier ministre, renonçant à réduire le taux de base de l’impôt sur le revenu en avril et à geler les taxes sur l’alcool à partir de février.

Le gouvernement avait déjà mis fin à son projet de supprimer le taux d’impôt sur le revenu de 45 pence pour les hauts revenus et avait renoncé à sa promesse de ne pas augmenter l’impôt sur les sociétés.

La livre et les obligations du gouvernement britannique se sont redressées en réponse à la déclaration d’urgence de M. Hunt, tandis que les économistes ont suggéré que l’approche du chancelier pourrait réduire le besoin de hausses spectaculaires des taux d’intérêt.

Les plans de réduction des cotisations à l’assurance nationale et de réduction des droits de timbre, déjà en cours d’examen au Parlement, se poursuivront.

Mme Truss a déclaré à la BBC qu’elle ne pouvait pas livrer “tout” ce qu’elle avait espéré, mais s’est engagée à suivre son programme de croissance.

“Oui… je ne pouvais pas livrer tout ce que je voulais”, a-t-elle déclaré.

“J’ai fourni la garantie des prix de l’énergie et l’assurance nationale et nous continuerons à travailler pour assurer la croissance économique de notre pays.

“Cette semaine, nous introduisons une nouvelle législation pour garantir le bon fonctionnement des services ferroviaires et que les navetteurs puissent se rendre au travail, et nous traitions avec des syndicats militants. Nous continuerons donc à mettre en œuvre notre programme.”

Il y a eu des spéculations selon lesquelles Mme Truss pourrait devenir la deuxième dirigeante conservatrice à être évincée cette année.

Mais elle a déclaré à la BBC qu’elle “restait” parce qu’elle avait été “élue pour livrer pour ce pays”, ajoutant: “Je conduirai les conservateurs aux prochaines élections générales.

“Je resterai au travail pour servir l’intérêt national.”

Selon les règles actuelles du parti, Mme Truss est protégée contre un défi à la direction pendant 12 mois, mais cela pourrait changer si suffisamment de députés conservateurs l’exigent.

La pression sur le Premier ministre a pris de l’ampleur lundi soir, cinq conservateurs l’appelant maintenant ouvertement à partir après seulement six semaines au pouvoir.

Sir Charles Walker a été le dernier à plaider en faveur de sa sortie.

Il a déclaré à Beth Rigby de Sky News: “Je pense que sa position est intenable. Elle a mis ses collègues, le pays, dans une énorme quantité de douleur, de bouleversement et d’inquiétude inutiles.”

La situation “ne peut être corrigée” qu’avec “un nouveau Premier ministre”, a-t-il déclaré.

Plus tôt, l’attachée de presse du Premier ministre a déclaré qu’il n’y avait eu aucun moment lundi où Mme Truss pensait que son temps était écoulé.

Le président du Parti conservateur, Jake Berry, a déclaré que l’accent avait été mis sur “l’unité” alors que Mme Truss s’adressait à un rassemblement du groupe One Nation de députés conservateurs à Westminster.

Il a dit qu’elle avait été “exceptionnelle” et qu’il n’avait entendu aucune irritation à son égard lors de la réunion, bien que cela se poursuive.