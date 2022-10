Liz Truss sera “le navire qui passe dans la nuit”, déclare Jamie Oliver

Jamie Oliver a déclaré que Liz Truss serait un “navire qui passe dans la nuit”, arguant que le parti conservateur “a besoin d’une injection de gentillesse”.

Dans le but d’inciter le gouvernement à étendre la gratuité des repas scolaires – conformément à une nouvelle campagne de L’indépendant – le célèbre chef a averti qu’il n’avait «aucune confiance» dans le Premier ministre pour briser le cycle de la pauvreté des enfants.

“Nous la suivons dans ses opinions depuis six, sept ans, elle ne changera pas”, a-t-il déclaré à BBC Radio 4. Aujourd’hui programme.

Pourtant, le militant et restaurateur a juré qu’il était “prêt pour le combat” que Downing Street semble avoir choisi avec lui, après que le n ° 10 n’ait pas réussi à l’exclure en tant que membre de la soi-disant coalition anti-croissance inventée par le Premier ministre pendant son discours de conférence du parti conservateur.

Insistant sur le fait qu’il n’en faisait pas partie, Oliver a souligné son passé d’employer plus de 20 000 personnes et de “voyager à travers le monde pour dire à quel point la Grande-Bretagne est brillante”.

“Et c’est ce que nous devons faire en tant que pays”, a-t-il déclaré. “Le simple fait de conclure des accords commerciaux rapides au plus petit dénominateur commun et de menacer l’agriculture et les producteurs britanniques est complètement dingue”.

Pressé par les arguments des alliés du Premier ministre selon lesquels une réglementation accrue – comme l’interdiction des offres malsaines deux pour un qu’il a réclamées, ce que Mme Truss a condamné dans son discours de conférence – risquait de mettre les entreprises en faillite, Oliver a affirmé que c’était pas la “réalité”.

“Si vous parlez aux meilleurs esprits économiques du pays, du monde, ils vous diront que si vous produisez des enfants en meilleure santé, vous aurez un pays plus productif et plus rentable. [and] un meilleur PIB », a-t-il déclaré.

Jamie Oliver ne croit pas que Liz Truss durera longtemps (PENNSYLVANIE)

« Pour ce faire, il faut penser en 10 à 20 ans, pas en cycles de trois ans. J’ai connu six premiers ministres, 13 secrétaires à l’éducation et aucun d’entre eux n’a pris au sérieux la gestion de la santé des enfants.

Dénonçant le concept d'”étatisme nounou”, il a ajouté : “Cette idée que chacun peut choisir pour lui-même n’est en fait pas vraie.

“Lorsque vous regardez où se trouve la pauvreté et la mauvaise santé, vous pouvez également voir plus de marketing de la malbouffe, moins d’accès. C’est pourquoi vous voyez ce cycle répétitif de pauvres maintenus dans la pauvreté, et la santé en est une partie importante.

Bien qu’il n’ait aucune confiance en Mme Truss sur la question, Oliver a suggéré que ce qui était le plus important était “le ton et le bruit du public pour soutenir un gouvernement qui donne la priorité à la santé des enfants”.

“Nous parlons d’équité”, a déclaré le célèbre chef, avertissant que le “récit soudain du gouvernement autour de la mise à niveau” a “toujours été le récit des dîners scolaires”.

“Il s’agissait toujours d’attraper les plus vulnérables”, a-t-il déclaré. «Cette idée que vous vivez dans un pays où si vous travaillez dur, vous baissez la tête, le ciel est la limite – théoriquement, c’est vrai, mais en réalité, vous voyez le cycle se répéter, se répéter et se répéter.

«Je pense juste que la gentillesse doit être injectée à travers cette fête s’ils ont une chance, et je ne sais pas s’ils ont la force de montrer cette gentillesse. Et oui, être productif et aller de l’avant, bien sûr – mais à quel prix ?

Se référant à la récente lutte pour forcer le Premier ministre évincé Boris Johnson à faire demi-tour sur la fourniture de repas scolaires gratuits pendant les vacances scolaires pendant la pandémie, Oliver a déclaré: «Il a dû presque mourir et avoir un enfant pour le mettre dans l’état d’esprit faire ce qu’il faut. »