Liz Truss s’engage à plafonner les prix de la flambée des factures d’énergie des ménages britanniques

Pour une dirigeante qui a dénoncé les politiques de «taxer et dépenser» de son propre gouvernement, Truss reconnaissait à quel point les factures énergétiques croissantes pouvaient être paralysantes – non seulement pour les familles à faible revenu, mais aussi pour les petites entreprises telles que les pubs.

LONDRES – La nouvelle Première ministre britannique, Liz Truss, a présenté jeudi au Parlement son plan pour aider les ménages à faire face aux coûts énergétiques astronomiques cet hiver, affirmant que les factures seraient plafonnées à 2 875 dollars par ménage et par an pour les deux prochaines années.

Mais Truss a également admis que la Grande-Bretagne – et son parti conservateur qui est au pouvoir depuis 12 ans – est en partie responsable et s’est engagé à augmenter l’approvisionnement énergétique domestique.

Elle s’est engagée à faire avancer la construction de centrales nucléaires – y compris des centrales plus petites à construire plus rapidement – et à ouvrir davantage la mer du Nord à davantage de forages pétroliers et gaziers.