Liz Truss s’engage à mettre fin aux prélèvements verts alors que les craintes grandissent à propos de la promesse nette zéro des conservateurs

L’espoir du leadership conservateur Liz Truss s’est engagé à mettre fin aux prélèvements verts sur les factures d’énergie, alors que les craintes grandissent que le successeur de Boris Johnson abandonne l’engagement d’atteindre zéro émission nette d’ici 2050.

La ministre des Affaires étrangères a suggéré qu’elle souhaitait réexaminer les politiques visant à atteindre l’objectif net zéro, s’engageant à mettre fin aux prélèvements qui aident à payer les investissements dans les énergies renouvelables.

“J’aurais un moratoire temporaire sur la taxe sur l’énergie verte pour permettre aux entreprises et à l’industrie de prospérer tout en cherchant le meilleur moyen d’atteindre le zéro net”, a déclaré Mme Truss. Le spectateur.

Nadhim Zahawi, Suella Braverman et Kemi Badenoch ont également tenté de séduire les sceptiques du net zéro du parti conservateur en s’engageant à abandonner les taxes vertes sur les factures d’énergie ou à réexaminer les politiques visant à faire passer le Royaume-Uni au net zéro.

M. Zahawi a déclaré qu’il arrêterait les prélèvements pendant deux ans dans le but d’atténuer la crise du coût de la vie. “Il n’est tout simplement pas juste que les familles voient actuellement leurs factures monter en flèche … et nous ne faisons rien”, a-t-il déclaré.

Le député principal Steve Baker – fondateur du Net Zero Scrutiny Group (NZSG) – a suggéré qu’il ferait pression pour que le prochain Premier ministre démantèle le programme climatique du gouvernement.

Mme Braverman, la candidate préférée de M. Baker, a déclaré que le parti devrait “suspendre le désir dévorant d’atteindre le zéro net d’ici 2050”.

Kemi Badenoch a qualifié l’objectif net zéro de “désarmement économique unilatéral” et a suggéré qu’elle voulait l’abolir. Elle a déclaré qu’elle abandonnerait les politiques qui “consomment l’argent durement gagné des contribuables”.

Mais les experts ont averti que la réduction des prélèvements verts sur les factures d’énergie n’aiderait pas les ménages dont les prix de l’énergie sont élevés et accumulerait des problèmes pour l’avenir en augmentant la dépendance aux combustibles fossiles.

Plus tôt mercredi, les principaux chefs d’entreprise britanniques ont exhorté les conservateurs à ne pas abandonner ou revenir en arrière sur les engagements climatiques du gouvernement.

Des groupes représentant des milliers d’entreprises britanniques – dont Unilever, Coca-Cola, Scottish Power, Thames Water et Lloyds Banking Group – ont appelé les candidats à maintenir des politiques visant à atteindre le zéro net.

Le pair conservateur Zac Goldsmith a déclaré L’indépendant plus tôt cette semaine qu’il serait préférable d’avoir un gouvernement travailliste plutôt qu’un chef conservateur qui « dépriorise » l’action sur le net zéro.

Et Alok Sharma, l’ancien ministre des affaires et président de la conférence sur le climat Cop26, a également averti les candidats à la direction conservatrice de ne pas revenir en arrière sur le net zéro.

« Sur le plan économique, environnemental et électoral, ce serait un pas en arrière pour nous de renoncer à cette politique. C’est une route qui ne mène nulle part », a-t-il déclaré au je un journal.

Le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, s’exprimant lors de la fête d’été du Réseau conservateur pour l’environnement (CEN), a déclaré qu’il comprenait pourquoi les gens se sentaient “anxieux” lors de la course à la direction.

“Je ne suis pas préoccupé par le net zéro, c’est la loi. Suella pourrait dire cela, mais elle ne va pas gagner. En fin de compte, c’est la loi », aurait-il dit au groupe.

Pendant ce temps, Mme Truss a fait appel aux Brexiteers en affirmant qu’elle était une “restante réticente” lors du référendum de 2016 sur le Brexit.

“Si je pouvais voter maintenant, je voterais pour quitter l’Union européenne”, a-t-elle déclaré. Le spectateur. “J’étais un Remainer réticent. J’étais fidèle au premier ministre de l’époque, David Cameron.

Elle a également déclaré qu’elle s’était opposée aux hausses d’impôts de Rishi Sunak. « Je me suis opposé à ces hausses d’impôts dès le départ et je me suis prononcé contre les hausses d’impôts à l’époque. Je ne suis donc pas un Johnny venu ces derniers temps dans ce programme.