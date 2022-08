Liz Truss s’engage à abandonner les emplois de diversité dans la fonction publique en économisant 11 milliards de livres sterling

La favorite de TORY, Liz Truss, s’engage aujourd’hui à abandonner les emplois de diversité et d’inclusion pour économiser aux contribuables 11 milliards de livres sterling par an.

L’aspirant Premier ministre conservateur promet de déchirer la pensée de groupe de gauche de Whitehall et de se concentrer sur les services publics de première ligne.

La favorite conservatrice Liz Truss s’engage aujourd’hui à abandonner les emplois de diversité et d’inclusion pour économiser 11 milliards de livres sterling par an aux contribuables Crédit : Getty

Déclarant la guerre aux syndicats militants, elle a annoncé son intention de limiter le temps et les ressources dont ils disposaient pour planifier des grèves et de limiter les jours fériés du secteur public à 25 jours.

Mme Truss prendrait le «temps d’installation» financé par les contribuables auprès des fonctionnaires, économisant 137 millions de livres sterling par an.

Elle abandonnerait également les pondérations salariales de Londres pour les fonctionnaires de la FMH.

Les nouveaux conseils régionaux de rémunération et le personnel travaillant en dehors de la capitale pourraient rapporter 8,8 milliards de livres sterling par an.

Mme Truss, lors d’une visite dans une ferme à Newton Abbot, Devon, a déclaré hier: «Je vais diriger un Whitehall plus léger, plus efficace et plus ciblé, axé sur les services de première ligne.

“Il y a trop de bureaucratie et de pensée de groupe obsolète.”

Le ministre des opportunités du Brexit, Jacob Rees-Mogg, était “ravi” d’avoir “empêché le gaspillage de l’argent des contribuables, comme dans l’endoctrinement éveillé des fonctionnaires”.