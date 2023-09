Liz Truss s’en prend à Joe Biden et Greta Thunberg

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Liz Truss a lancé une attaque contre Joe Biden et Greta Thunberg dans le but de promouvoir son livre, Ten Years To Save The West.

La première ministre du Royaume-Uni la plus courte, dont le mandat n’a duré que 49 jours, affirmera que les gouvernements occidentaux ont été capturés par « l’orthodoxie de gauche » qui, selon elle, a mis fin à son mandat.

Dans une interview avec le Courrier dimancheMme Truss a déclaré que M. Biden avait l’intention d’imposer des politiques socialistes à l’Europe et au Royaume-Uni.

Et elle a déclaré que Mme Thunberg faisait partie d’un « mouvement environnemental anticapitaliste », affirmant que les deux hommes avaient donné le ton de « ce qui est politiquement acceptable ».

« Il ne fait aucun doute dans mon esprit que ce que fait Biden nuit à l’économie des États-Unis en poursuivant d’énormes subventions, en dépenses énormes, en augmentant les impôts et en essayant maintenant d’imposer cela au reste du monde par le biais de l’accord de l’OCDE sur l’impôt minimum », a déclaré Mme. dit Truss.

« Il ne suffit pas que Biden ait une politique économique socialiste aux États-Unis, il veut également exporter cette politique économique socialiste en Europe et au Royaume-Uni », a-t-elle ajouté.

Mme Truss a déclaré qu’elle redoutait la perspective d’un double acte entre Sir Keir Starmer et M. Biden si les travaillistes remportaient les élections générales attendues l’année prochaine.

Et, reliant M. Biden au militant écologiste suédois, M. Truss a ajouté : « Vous avez la gauche mondiale dont Biden est évidemment un élément clé, mais aussi le mouvement environnemental mondial, les Greta Thunberg de ce monde, les anticapitalistes. mouvement, et ils ont été très efficaces pour promouvoir ce qui est politiquement acceptable.

Mme Truss promet que son livre, qui devrait être publié en avril de l’année prochaine, « exposera ce que nous devons faire pour contrer les idées désastreuses de la gauche mondiale et stopper la montée des régimes totalitaires ».

L’un des problèmes qu’elle a identifiés lorsqu’elle était au pouvoir était qu’elle était souvent « la seule conservatrice présente dans la salle » lors des sommets internationaux.

« Je suppose que j’ai posé la question : pourquoi est-ce le cas ? Comment se fait-il que, même si elle est députée conservatrice depuis 13 ans, alors que les idées conservatrices se sont révélées justes à maintes reprises, pourquoi la gauche se présente-t-elle en tête ?» dit-elle.

Ailleurs dans l’interview, un an après qu’elle soit devenue Premier ministre, Mme Truss a révélé que son ancienne amitié politique avec Kwasi Kwarteng – qu’elle a limogé de son poste de chancelier – est effectivement terminée.

Et elle a admis qu’elle « a encore du mal à comprendre ce qui s’est passé » pendant sa période mouvementée à Downing Street.