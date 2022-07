Liz Truss `` s'en fichait '' si Boris Johnson remportait la candidature à la direction des conservateurs en 2019

Personne n’a jamais douté de la volonté de l’ambitieuse Liz Truss d’adopter n’importe quelle pose politique qui semblerait faire avancer sa carrière.

De l’abandon de son opposition à la monarchie, de son adhésion aux Lib Dems et de son soutien au Brexit, rien n’était sacro-saint dans sa détermination à gravir le poteau graisseux.

Les partisans de Mme Truss ont fait grand cas de sa loyauté «de principe» envers le Premier ministre lors de la campagne à la direction des conservateurs, la comparant à ce qu’ils appellent la «trahison» de Rishi Sunak en démissionnant de son poste de chancelier.

Mais selon un haut député conservateur qui connaît bien Mme Truss, sa décision de soutenir Boris Johnson en tant que successeur de Theresa May en 2019 n’a rien à voir avec le principe.

Mme Truss a déclaré qu’elle “s’en fichait” si M. Johnson – ou quelqu’un d’autre – gagnait, a déclaré le député L’indépendantqu’elle voulait juste éviter d’être à nouveau du “mauvais côté”, après avoir été marquée par son opposition au Brexit lors du référendum sur l’UE.

Le député, s’exprimant sous couvert d’anonymat et qui connaît bien Mme Truss, a rappelé une “conversation détaillée” avec elle lorsque Mme May a annoncé sa démission en tant que Premier ministre en mai 2019.

Les deux se sont rencontrés pour discuter des différents candidats et, selon le député, Mme Truss a exposé sa réflexion.

Le député a déclaré: ‘Liz a déclaré:” J’étais du mauvais côté du Brexit. Je ne serai pas du mauvais côté dans la course à la direction. Peu m’importe qui gagne, mais je vais être du côté des gagnants.

Le député a ajouté: «Je me souviens très bien de la conversation. Elle était si catégorique à ce sujet qu’elle m’a poussé dans la poitrine pour plus d’emphase.

À l’époque, Mme Truss envisageait de lancer sa propre candidature à la direction, mais s’est retirée, apparemment parce qu’elle pensait que son soutien passé à Remain signifiait qu’elle était vouée à la défaite.

Une semaine après s’être retirée du concours, elle a promis son soutien à M. Johnson, déclarant avec enthousiasme: “Il n’y a qu’une seule personne pour ce travail et c’est pourquoi je soutiens Boris.” Nous partageons un profond optimisme quant au pouvoir de la créativité et de l’entreprise individuelles pour assurer le progrès et la prospérité »,

Il était un “gagnant éprouvé” et avait “du punch”, a-t-elle ajouté.

Quand il a gagné, elle a été dûment récompensée par le poste de secrétaire au commerce international et plus tard promue au poste de secrétaire aux affaires étrangères.

M. Sunak a tenté, en vain, d’utiliser les sauts périlleux politiques de Mme Truss pour obtenir un avantage sur elle dans la course à la direction actuelle.

Lors de leur premier débat télévisé, il l’a aiguillonnée: “Vous avez été un Lib Dem et un Remainer, que regrettez-vous le plus?”

Mme Truss a expliqué la semaine dernière qu’elle regrettait de ne pas avoir soutenu le Brexit en 2016, mais a également déclaré qu’elle ne voyait rien de mal à changer d’avis.

Un porte-parole de Mme Truss a déclaré L’indépendant que l’affirmation selon laquelle elle “s’en fichait” qui succéderait à Mme May était “un non-sens”.

Le porte-parole a déclaré: “Liz a déjeuné avec Boris en 2014 et a convenu sur-le-champ qu’elle le soutiendrait s’il y allait jamais.” Elle l’a soutenu pour la direction en 2016 et a également été son premier bailleur de fonds en 2019. ‘