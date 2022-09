Liz Truss se rend en Écosse AUJOURD’HUI pour être nommée nouvelle Premier ministre par la reine

LIZ Truss se rendra ce matin en Écosse pour être officiellement nommée nouvelle Premier ministre par la reine.

Boris Johnson fera également l’aller-retour de 1 000 milles jusqu’au château de Balmoral, où il démissionnera officiellement vers midi.

Liz Truss sera officiellement nommée nouvelle PM aujourd’hui Crédit : Getty

Boris Johnson quittera le n ° 10 pour la dernière fois en tant que Premier ministre aujourd’hui avant de se rendre en Écosse pour démissionner Crédit : PA

Sa Majesté tiendra une audience privée avec Liz Truss au château de Balmoral Crédit : Reuters

Mais d’abord, il prononcera son dernier discours en tant que Premier ministre depuis les marches de Downing Street à 7h30.

Aujourd’hui, ce sera la première fois que la reine tiendra le soi-disant baiser des mains en dehors de Londres ou de Windsor.

En 1868, la reine Victoria nomma Benjamin Disraeli à Osborne House, une résidence alors royale sur la côte nord de l’île de Wight.

Et en 1885, Lord Salisbury est nommé à Balmoral tandis qu’en 1908, le roi Edouard VII nomme HH Asquith dans une chambre d’hôtel du sud de la France.

Il est entendu que lorsque la reine est arrivée en Écosse le mois dernier pour ses vacances de dix semaines, elle avait espéré faire le voyage vers le sud lorsque le Premier ministre serait nommé.

Mme Truss sera la 56 britanniquee PM et le 15e nommé par Sa Majesté.

Elle a battu l’ancien chancelier Rishi Sunak au poste, remportant plus de 57% des membres conservateurs lors du vote de la course à la direction.

Mme Truss est maintenant confrontée au bac d’entrée le plus difficile de tous les nouveaux Premiers ministres depuis la Seconde Guerre mondiale, la spirale de l’inflation étant le problème numéro un de l’agenda politique.

Dans son discours de victoire d’hier, la PM en attente a promis de s’attaquer à la crise paralysante du coût de la vie.

Elle a déclaré: “Je proposerai un plan audacieux pour réduire les impôts et développer notre économie. Je m’acquitterai de la crise énergétique, en traitant les factures d’énergie des gens, mais aussi en traitant les problèmes à long terme que nous avons en matière d’approvisionnement énergétique.”

Mme Truss a également promis de remporter les prochaines élections générales, qui, selon elle, auront lieu en 2024.

Dans un hommage sincère à son «ami» et prédécesseur BoJo, Mme Truss a déclaré: «Je voudrais profiter de cette occasion pour dire un immense merci à notre chef sortant et Premier ministre Boris Johnson.

«Son leadership du Brexit à la pandémie et maintenant de la guerre en Ukraine n’allait jamais être facile. Maintes et maintes fois, il a relevé le défi et livré pour notre pays.

“Il est maintenant essentiel que nous nous rassemblions en tant que parti et que nous nous unissions derrière notre nouveau chef et notre nouveau Premier ministre pour continuer.”

Mme Truss reviendra d’Écosse cet après-midi et prononcera son premier discours à l’extérieur du numéro 10 vers 16 heures.