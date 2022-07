Liz Truss se rapproche de la direction conservatrice – RT World News

La ministre britannique des Affaires étrangères a obtenu le soutien de plus de 20 députés, ce qui lui permet d’entrer dans la course

La ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, a obtenu le soutien de 20 membres du Parlement, obtenant ainsi le droit de participer à la course à la direction des conservateurs, ont rapporté mardi les médias britanniques avant la date limite de 18h00 GMT fixée pour les candidats.

Truss est devenu le quatrième espoir à franchir le seuil, après l’ancien chancelier Rishi Sunak, la ministre du Commerce Penny Mordaunt et le président du comité restreint des affaires étrangères Tom Tugendhat.

La campagne du haut diplomate britannique a été approuvée par deux des plus proches alliés du Premier ministre Boris Johnson, le ministre d’État aux opportunités du Brexit Jacob Rees-Mogg et la secrétaire à la Culture Nadine Dorries. Annonçant son soutien, Rees-Mogg a salué Truss pour être un “Eurosceptique fort” et a affirmé qu’elle “a toujours été opposé à la hausse des impôts de Rishi” qui est, selon lui, une manifestation de « le bon conservatisme ».

Deux autres poids lourds du gouvernement – ​​le vice-Premier ministre Dominic Raab et le secrétaire aux Transports Grant Shapps – ont annoncé leur soutien à Sunak.















Une candidate potentielle majeure – la ministre de l’Intérieur Priti Patel – s’est exclue de la course mardi. Elle n’a pour l’instant soutenu aucun candidat.

Les députés procéderont au premier tour de scrutin mercredi, les candidats devant obtenir 30 voix pour participer au second tour, qui aura lieu le lendemain. Les scrutins se poursuivront jusqu’à ce que tous les candidats sauf deux soient éliminés. Le gagnant de la course à la chefferie sera annoncé le 5 septembre, après le vote national des membres du parti.

Les règles de procédure mises à jour ont été approuvées le 11 juillet par le comité de 1922 des députés d’arrière-ban, plusieurs jours après l’annonce par Boris Johnson de son intention de se retirer. La décision a été précédée d’une vague de scandales et d’une vague de démissions de hauts responsables du cabinet. Johnson s’est engagé à continuer le travail jusqu’à ce qu’un nouveau chef soit choisi.