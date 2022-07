Liz Truss se rapproche de la couronne conservatrice alors que ses rivaux perdent de leur élan

Les espoirs de Liz Truss de remplacer Boris Johnson au poste de Premier ministre ont fait un grand pas en avant alors que la candidature à la direction de sa rivale Penny Mordaunt est au point mort et qu’un sondage a suggéré que le ministre des Affaires étrangères battrait confortablement le favori des députés Rishi Sunak lors du scrutin final des membres conservateurs.

Les camps de Truss et de Mordaunt étaient tous deux des bombardiers amoureux de la candidate vaincue Kemi Badenoch, dont l’élimination au quatrième tour de scrutin l’a placée dans la position de faiseuse de rois.

Et les trois prétendants restants se battaient pour les votes des 59 partisans de Mme Badenoch, qui ont désormais le pouvoir de décider qui rejoindra M. Sunak dans la bataille finale pour la direction conservatrice, qui sera décidée par les membres du parti le 5 septembre.

L’ancienne ministre de l’Égalité, âgée de 42 ans, semble elle-même prête à jouer un rôle important au sein du gouvernement, quelle que soit la personne qui deviendra Premier ministre, les camps rivaux saluant sa “fantastique campagne” et sa “nouvelle pensée”.

Le décompte de 118 voix de M. Sunak l’a laissé incroyablement proche du seuil de 120 pour garantir une place sur la liste finale des deux qui sera annoncée à 16 heures mercredi.

Mais ses perspectives dans le scrutin des membres semblaient beaucoup plus sombres, avec un sondage YouGov de 725 militants conservateurs révélant qu’il serait largement battu par Truss ou Mordaunt.

Cependant, signe que la campagne de Mme Mordaunt pourrait perdre de son élan, sa marge de victoire sur l’ancienne chancelière a été considérablement réduite à 14 points, contre 39 il y a une semaine, tandis que l’avance de Mme Truss sur Sunak est passée de 14 à 19 points sur le même période.

Bien qu’elle ait conservé sa deuxième place avec 92 voix de députés lors du scrutin de mardi, la ministre du Commerce n’a pas bénéficié du coup de pouce attendu – sur lequel elle comptait pour maintenir l’élan de sa campagne – des 31 partisans du candidat One Nation Tom Tugendhat, qui a été éliminé lundi.

Alors que la directrice de campagne de Tugendhat, Anne Marie Trevelyan, s’en prend publiquement à son collègue du ministère du Commerce international – qu’elle accuse de sauter le travail pour se concentrer sur ses ambitions de leadership – et approuve Truss, Mme Mordaunt n’a recueilli que 10 voix, contre 15 pour l’étranger. secrétaire pour atteindre un décompte de 86.

Après avoir remporté le «combat à droite», Mme Truss espérait attirer suffisamment de partisans de Badenoch pour réviser Mme Mordaunt mercredi et assurer sa place dans la confrontation finale avec Sunak.

Dans un appel aux 58 députés actuellement en jeu, un porte-parole de Mme Truss a déclaré : « Kemi Badenoch a mené une campagne fantastique et a énormément contribué à la bataille des idées tout au long de ce concours. Il est maintenant temps pour le parti de s’unir derrière une candidate qui gouvernera de manière conservatrice et qui a montré qu’elle peut tenir ses promesses à maintes reprises.

Mais les partisans de Mordaunt ont insisté sur le fait que le vote de demain ne sera pas simplement décidé par l’idéologie.

L’un d’eux a déclaré à The Independent que des conversations dans le salon de thé des Communes suggéraient que les partisans de Badenoch étaient répartis également entre des partisans idéologiques de droite qui pourraient maintenant se regrouper derrière Mme Truss et d’autres qui soutenaient le député de Saffron Walden parce qu’ils voulaient un nouveau visage au sommet, qui pourrait transfèrent maintenant leurs allégeances à Mordaunt.

Pendant ce temps, d’autres ont remis en question la capacité de Mme Badenoch à livrer ses partisans dans un bloc, suggérant que le grand du parti Michael Gove, qui a été une force motrice de sa campagne, pourrait en fait agir en tant que faiseur de rois alors que la bataille tire à sa fin.

Un conservateur de haut rang a déclaré à The Independent: «Beaucoup d’entre nous sont impatients de savoir sur quel mât Michael épinglera ses couleurs. C’est un formidable militant, donc son soutien est un coup de pouce pour n’importe quelle équipe.

Un haut partisan de Sunak a rejeté les rumeurs selon lesquelles l’ancien chancelier prévoyait de “prêter” des partisans à Mordaunt pour empêcher Mme Truss de participer au scrutin final, en tant que candidate qu’il craint le plus.

“Nous encourageons tous les collègues qui soutiennent Rishi à voter pour lui”, a déclaré le député, qui a également nié catégoriquement que le favori ait un rival préféré pour le concours final.

Un député a déclaré à The Independent : « Tout le monde parle du fait que Rishi prête des voix, mais je ne suis pas sûr qu’il en ait assez dans le sac pour le faire sans risquer sa propre position. Et il n’est pas du tout clair si ses chances sont meilleures contre Penny ou contre Liz.

L’incertitude est restée élevée quant au résultat du vote de mercredi, les partisans de Badenoch gardant largement leurs cartes près de leur poitrine sur la façon dont ils vont changer.

Plusieurs ont déclaré avoir reçu de multiples appels et démarches des camps rivaux, mais peu ont révélé leurs nouvelles allégeances.

L’ancien whip vétéran Sir Desmond Swayne a annoncé qu’il se rangeait derrière M. Sunak, et le ministre de la Défense Leo Docherty a déclaré qu’il soutenait Mme Truss pour sa “profonde expérience et son jugement sûr”. Le député d’arrière-ban Tim Loughton a déclaré que Mme Badenoch était la “candidat hors concours” et le choix des membres, mais que les militants du parti se sentiraient désormais “trompés” si Mme Mordaunt ne figurait pas sur la liste restreinte qui leur était présentée.

Le partisan de Mordaunt, George Freeman, a déclaré à The Independent qu’il avait exhorté les députés à réfléchir non seulement à qui ils veulent comme chef, mais aussi à la manière dont ils veulent que le parti soit représenté par les deux candidats lors de la confrontation finale.

«Beaucoup de députés craignent à juste titre qu’un concours Rishi contre Liz ne se termine comme les débats télévisés comme un combat peu édifiant entre deux personnes qui, il y a seulement 10 jours, étaient au Cabinet ensemble, pas le moment de changement et de renouveau inspirant que Tom, Kemi et Penny et les membres ont tous demandé », a déclaré M. Freeman.

Les trois candidats restants ont eu une dernière chance de faire pression pour obtenir les votes des députés du «Mur rouge» lors d’une rafle organisée par le Northern Research Group et le groupe de réflexion Onward à Westminster mardi soir.

Tous trois ont déclaré avoir adhéré au manifeste du NRG réclamant, entre autres, un ministre du Nord dans le nouveau gouvernement. Et Mme Mordaunt est allée plus loin que ses rivales en s’engageant à livrer Northern Powerhouse Rail.

Le président du NRG, Jake Berry, a déclaré que l’événement avait démontré que le programme de «nivellement vers le haut» ne mourrait pas avec la fin du mandat de M. Johnson.

“Le principe fondamental du nivellement vers le haut est absolument ancré dans la politique du Parti conservateur pendant au moins la prochaine décennie”, a déclaré M. Berry. “Ils pourraient changer le slogan, mais franchement, ils peuvent l’appeler Shirley s’ils le souhaitent, tant qu’il convient à mes électeurs.”

Les bulletins de vote pouvant accueillir jusqu’à 200 000 membres conservateurs qui ont rejoint le parti avant le 3 juin commenceront à arriver sur le pas des portes le 1er août et des rafles auront lieu dans toutes les régions du pays avant la date limite de vote du 2 septembre, le gagnant étant annoncé trois jours plus tard. .

Cependant, le vote en ligne commencera immédiatement, ne donnant aux deux derniers candidats qu’une question de jours pour gagner les milliers de personnes qui devraient marquer leur croix dès qu’ils recevront leur bulletin de vote.