Liz Truss se prépare à abandonner la réduction d’impôt de 45 pence en demi-tour après le contrecoup des conservateurs et la rangée de “jets de bus” de Kwasi Kwarteng

LIZ Truss se prépare ce soir à abandonner la suppression du taux d’imposition de 45p dans une descente humiliante.

Après une journée de réaction brutale des conservateurs, le Premier ministre a convoqué sa chancelière pour des pourparlers de crise où ils ont élaboré des plans pour abandonner la réduction d’impôt controversée pour les millionnaires.

Kwasi Kwarteng et le Premier ministre Liz Truss à la conférence des conservateurs à Birmingham hier

La reddition sera un coup dur pour le nouveau gouvernement quelques heures seulement après que Truss ait défendu la décision à la télévision comme la «bonne chose à faire».

Cela a suivi une journée d’acrimonie amère des conservateurs à l’ouverture de la conférence de leur parti à Birmingham.

Il est entré en action hier avec de grosses bêtes conservatrices échangeant des coups extraordinaires sur le mini-budget de réduction d’impôts du mois dernier.

Après des jours de turbulences sur les marchés et de nervosité des députés, la Première ministre a finalement admis qu’elle avait fait une gaffe et qu’elle aurait dû «mieux préparer le terrain» pour ses plans fiscaux – mais a déclaré qu’elle «devait agir».

Mais risquer une rupture, a-t-elle dit, les réduire pour les revenus les plus riches « était une décision que la chancelière a prise ».

L’ancienne secrétaire à la Culture, Nadine Dorries, a déclaré sur Twitter: “L’un des défauts de Boris Johnson était qu’il pouvait parfois être trop loyal et il l’a compris. Cependant, il y a un équilibre et jeter votre chancelier sous un bus le premier jour de la conférence n’est vraiment pas ça.

Downing Street a averti que quiconque voterait contre les plans serait expulsé du parti – alors qu’une dispute majeure a éclaté le premier jour du rassemblement au domicile du gangster de télévision Tommy Shelby’s Peaky Blinders.

Le Sun a appris que le n ° 10 tentera de retarder un vote sur la réduction du taux d’imposition de 45 pence jusqu’en mars prochain afin de donner à l’économie le temps de se redresser avant de forcer le problème avec les députés.

Mais bien qu’elle ait effrayé la livre et envoyé le secteur des retraites en chute libre, le Premier ministre a réitéré son engagement envers la frénésie de réductions d’impôts de 45 milliards de livres sterling.

Elle a déclaré à la BBC: “Je veux dire aux gens, je comprends leurs inquiétudes sur ce qui s’est passé cette semaine. Et je fais.

“Je maintiens le paquet que nous avons annoncé et je maintiens le fait que nous l’avons annoncé rapidement car nous devions agir.

«Mais j’accepte que nous aurions dû mieux préparer le terrain. J’accepte cela. J’ai appris de cela. Et je veillerai à ce qu’à l’avenir, nous fassions un meilleur travail de préparation du terrain.

En une journée de guerre civile ouverte, le Premier ministre ;

ADMIS elle n’a pas consulté les ministres du Cabinet avant de supprimer le taux d’imposition de 45 pence ;

elle n’a pas consulté les ministres du Cabinet avant de supprimer le taux d’imposition de 45 pence ; REFUSÉ confirmer que les prestations augmenteraient en fonction de l’inflation;

confirmer que les prestations augmenteraient en fonction de l’inflation; A SAVOIR des réductions radicales des dépenses étaient en passe de réduire les emprunts.

Apparaissant en direct à la télévision dimanche matin avec le Premier ministre, Michael Gove a lancé une attaque explosive affirmant que Mme Truss n’avait pas réussi à plaider en faveur de l’abolition du prélèvement de 45 pence lors de sa course à la direction gagnante.

M. Gove a déclaré que le plan fiscal devait être abandonné, laissant entendre qu’il voterait contre le plan.

Liz Truss a réitéré son engagement envers la frénésie de réduction d’impôts de 45 milliards de livres sterling Crédit : Peter Jordan

Il a déclaré qu’elle ne devrait s’en tenir qu’à l’arrêt de la hausse de l’impôt sur les sociétés et à l’inversion de la hausse de l’assurance nationale.

M. Gove a déclaré: «Maintenant, personnellement, je me méfie des changements qu’elle apporte dans ces deux domaines, mais elle a gagné sur cette base. Mais ce qui n’a pas été discuté lors de l’élection à la direction des conservateurs, c’est la perspective de baisses d’impôt sur le revenu pour les plus riches.

Il a ajouté: “Vous devez vous assurer que les changements que nous apportons sont en phase avec les valeurs sur lesquelles Boris a remporté les élections de 2019, qui s’occupent des plus vulnérables de notre société.”

Pendant ce temps, l’ancien chancelier George Osborne a révélé qu’il était “touch and go si le chancelier peut survivre”.

S’adressant à The Andrew Neil Show de Channel 4, il a déclaré que si le discours de M. Kwarteng se passait mal demain “c’est des rideaux”.

Il a prédit qu’il y aura une « défaite humiliante » à la Chambre des communes si le gouvernement ne recule pas.

Une source proche de la chancelière a insisté sur le fait que lui et le Premier ministre étaient “en accord” sur les décisions fiscales Crédit : PA

Et l’ancien whip en chef Julian Smith a déclaré: «Le premier travail d’un député est d’agir dans l’intérêt de ses électeurs et dans l’intérêt national. Nous ne pouvons pas applaudir les soignants un mois et réduire les impôts des millionnaires des mois plus tard.

Mais une source proche de la chancelière a insisté : “Alors que la chancelière prend évidemment toutes les décisions fiscales, le Premier ministre et Kwasi sont d’accord là-dessus.”

Pendant ce temps, M. Kwarteng tentera de calmer les marchés financiers après une semaine de turbulences suite à son annonce.

Son “plan de croissance” a été fortement critiqué par le FMI et la Banque d’Angleterre a dû intervenir avec une injection de 65 milliards de livres sterling pour soutenir les fonds de pension au bord de l’effondrement.

M. Kwarteng dira aux délégués : « Je refuse d’accepter que c’est en quelque sorte le destin de la Grande-Bretagne de tomber dans le statut de revenu intermédiaire ou que le fardeau fiscal atteignant un sommet de 70 ans est en quelque sorte inévitable.

« Ce n’est pas le cas et ne devrait pas l’être. Nous avions besoin d’une nouvelle approche, axée sur l’augmentation de la croissance économique.

« Il faut garder le cap. Je suis convaincu que notre plan est le bon.

Le chancelier établira un “nouvel accord économique” pour le pays afin d’aider à gérer la dette avec un “engagement à toute épreuve envers la discipline budgétaire” alors qu’il s’efforce d’atteindre une croissance de 2,5%.

Mais le président du Parti conservateur, Jake Berry, a averti que les conservateurs feraient face à une lutte acharnée pour remporter les prochaines élections, affirmant qu'”il est temps de tenir, tenir, tenir” les promesses faites lors des élections de 2019.