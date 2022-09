Liz Truss se fait un allié proche de la vice-première ministre de Coffey alors qu’elle constitue un cabinet de partisans

Liz Truss a nommé sa proche alliée et amie Thérèse Coffey vice-Premier ministre ainsi que secrétaire à la Santé.

Mme Coffey est la première femme vice-Premier ministre de l’histoire politique du Royaume-Uni et crée le premier couple de femmes PM et DPM.

Elle a soutenu la candidature de Mme Truss à la direction depuis le début et on s’attendait toujours à ce qu’elle soit récompensée par un poste de direction.

Député de Suffolk Coastal depuis 2010, Coffey a été ministre adjoint de l’Environnement sous Theresa May et a été promu au sein du même département par Boris Johnson avant d’entrer au cabinet en tant que secrétaire du Travail et des Pensions en septembre 2019.