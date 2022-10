Liz Truss se bat pour la vie politique au milieu du chaos, de la confusion et des complots

Liz Truss se bat pour sa vie politique après moins d’un mois en tant que Premier ministre, alors qu’une conférence chaotique des conservateurs a été témoin d’un effondrement de la discipline du cabinet et des premiers signes d’une opposition organisée à son programme.

Le Premier ministre utilisera son discours liminaire lors du rassemblement annuel de Birmingham mercredi pour promettre une «nouvelle Grande-Bretagne pour une nouvelle ère», avec une plate-forme libertaire pro-croissance qui, selon elle, causera une «perturbation» de la vie au Royaume-Uni.

Mais l’ancien ministre du Cabinet Grant Shapps – snobé pour un poste par Truss en raison de son soutien à son rival à la direction Rishi Sunak – a averti qu’elle n’avait que 10 jours pour sauver son poste de Premier ministre des députés mutins, qui devraient commencer à comploter sérieusement quand ils retour à Westminster la semaine prochaine.

Et L’indépendant a appris que les opposants conservateurs au Premier ministre esquissaient des plans pour qu’un nouveau groupe développe les fondements intellectuels d’une alternative à son programme de droite.

Regroupé autour de groupes de réflexion centristes tels que Onward et de penseurs tels que Rachel Wolf, co-auteur du manifeste de 2019, il devrait élaborer un programme « communautaire » pour qu’un leader remplace Truss, peut-être après sa défaite aux prochaines élections.

Michael Gove a mené la charge contre les réductions d’impôts de Mme Truss pour les riches à Birmingham, mais le groupe ne devrait pas être un véhicule pour une nouvelle candidature à la direction par l’ancien secrétaire de nivellement. Il est probable que des antennes soient diffusées auprès de personnalités telles que M. Sunak et le candidat à la direction soutenu par Gove, Kemi Badenoch, bien qu’aucun des deux ne soit impliqué à ce stade.

Conçue comme une rampe de lancement pour son administration, la première conférence de Mme Truss en tant que leader a été en proie à des demi-tours, à la rébellion et à l’indiscipline, les membres de son propre cabinet contestant ouvertement la position du Premier ministre sur une variété de questions.

Après la baisse de lundi du cadeau fiscal de 2 milliards de livres sterling pour les hauts revenus, le Premier ministre et Kwasi Kwarteng ont semé la confusion en revenant sur un plan visant à reporter à octobre la déclaration budgétaire tant attendue du 23 novembre du chancelier, ainsi que le jugement crucial de l’Office du budget. Responsabilité sur la crédibilité de son forfait.

Les ministres du Cabinet Penny Mordaunt et Sir Robert Buckland ont rendu public leurs inquiétudes concernant le plan annoncé de Mme Truss d’économiser jusqu’à 7 milliards de livres sterling en limitant les prestations sociales.

La dirigeante de la Chambre des communes, Mme Mordaunt, a déclaré qu’il “était logique” d’augmenter les prestations sociales en âge de travailler en avril prochain en fonction de l’inflation à environ 10%, comme promis précédemment, plutôt que des salaires à 6%. Et le secrétaire du Pays de Galles, Sir Robert, a plaidé pour que les conservateurs “aident ceux qui en ont vraiment besoin”.

L’ancien chef Sir Iain Duncan Smith a déclaré qu’une hausse inférieure à l’inflation “n’a aucun sens”, et l’ancien ministre Lord (Eric) Pickles a averti que le nombre de rebelles pourrait être plus élevé que lors de l’abolition abandonnée du taux de revenu supérieur de 45p. impôt.

Liz Truss évite de dire directement qu’elle fait toujours confiance à Kwasi Kwarteng

L’ancien ministre Andrew Mitchell a déclaré qu’il serait “étrange” de renflouer les plus pauvres avec des factures d’énergie uniquement pour ne pas maintenir la valeur réelle de leurs salaires. Il a mis en garde contre le danger que les conservateurs forment un «peloton d’exécution circulaire» sur la question.

Mme Truss a insisté sur le fait qu’aucune décision n’avait été prise sur les prestations, mais a ensuite suscité une incertitude sur les pensions en refusant d’exclure une augmentation de l’âge de la retraite à 67 ans.

Pendant ce temps, la secrétaire d’État à l’Intérieur, Suella Braverman, s’est dite “déçue” par la chute du Premier ministre à mi-conférence sur le taux de 45p et a accusé les détracteurs conservateurs d’avoir organisé un “coup d’État” contre leur nouveau chef.

Elle a obtenu le soutien du secrétaire au nivellement Simon Clarke, qui a tweeté « Suella parle beaucoup de bon sens, comme d’habitude », mais a été attaquée par la secrétaire au commerce Kemi Badenoch pour ses commentaires « incendiaires ».

Nadine Dorries a réitéré son appel à des élections générales anticipées afin que Mme Truss puisse demander un mandat pour sa forte divergence par rapport au manifeste de Boris Johnson de 2019.

“Si nous ne voulons pas tenir l’accord, les promesses, nous avons besoin d’un nouveau mandat”, a déclaré l’ancien secrétaire à la Culture.

M. Shapps a déclaré au podcast News Agents que Mme Truss n’avait qu’une “période limitée pour changer les choses”, ajoutant que “les 10 prochains jours” étaient une période cruciale pour persuader les députés craignant pour leurs sièges de ne pas “rouler le dés » sur un nouveau chef.

L’ancien secrétaire aux transports a déclaré plus tard à Times Radio que les conservateurs ne “seraient pas les bras croisés” sur la destitution du chef, si “les sondages continuaient comme ils sont”.

Robert Halfon, président conservateur du comité de l’éducation des Communes, qui souhaite que les prestations augmentent en fonction de l’inflation, a déclaré à la BBC: “Le Premier ministre doit recommencer à montrer que les conservateurs sont un parti compatissant … Nous devons être sur le côté de tout le monde, pas seulement du côté des entrepreneurs. Cela signifie donc un capital social – s’assurer que nous développons notre société autant que nous essayons de développer l’économie.

Le député principal Mark Harper a plaidé pour la «discipline», racontant un événement marginal à la conférence de Birmingham: «Nous ne pouvons pas avoir une situation comme celle que nous avons vue aujourd’hui… Divers ministres du cabinet contestant l’autorité du Premier ministre, la politique gouvernementale changeant plusieurs fois, et les ministres du cabinet … puis critiquant les députés d’arrière-ban pour avoir eu la témérité d’avoir une opinion.

“Si c’est comme ça que nous allons continuer, ça ne marchera pas.”

Un député conservateur a déclaré L’indépendant que Mme Truss n’avait qu’une “fenêtre très, très étroite” pour renverser la situation avec son parti parlementaire, qui commencerait à discuter de la manière dont elle pourrait être remplacée à son retour à la Chambre des communes la semaine prochaine si elle devait continuer à les “combattre” sur les avantages .

Un autre a déclaré qu’il était déjà «trop tard» pour que Mme Truss change les choses en raison de l’ampleur des dommages causés par le mini-budget. Mais il a averti que s’opposer à Mme Truss pourrait déclencher des élections générales anticipées. “Nous pourrions nous trancher la gorge, et cela devra être pris en compte.”

Dans le discours de mercredi, Mme Truss exposera son argument selon lequel la politique britannique a trop longtemps été dominée par le débat sur la manière de répartir une richesse nationale en diminution.

“Au lieu de cela, nous devons faire grossir le gâteau pour que tout le monde obtienne une plus grande part”, dira-t-elle.

“C’est pourquoi je suis déterminé à adopter une nouvelle approche et à nous sortir de ce cycle d’imposition élevée et de faible croissance. C’est l’objet de notre plan : faire croître notre économie et reconstruire la Grande-Bretagne par la réforme.

Elle dira que l’ampleur du défi auquel est confrontée la Grande-Bretagne est « immense » et reconnaîtra que ses plans vont perturber la vie des électeurs.

“Chaque fois qu’il y a du changement, il y a des perturbations”, dira-t-elle.

“Tout le monde ne sera pas d’accord. Mais tout le monde bénéficiera du résultat – une économie en croissance et un avenir meilleur. C’est ce que nous avons un plan clair à réaliser.

S’appuyant sur son expérience de grandir à Paisley et Leeds pendant les années Thatcher, elle dira : « C’est un grand pays. Mais je sais que nous pouvons faire mieux et que nous devons faire mieux. Nous avons d’énormes talents partout au pays. On n’en fait pas assez. Pour y parvenir, nous devons faire bouger la Grande-Bretagne. Nous ne pouvons plus avoir de dérive et de retard en ce moment vital.

« Nous sommes le seul parti déterminé à livrer… Ensemble, nous pouvons libérer tout le potentiel de notre grand pays. C’est ainsi que nous construirons une nouvelle Grande-Bretagne pour la nouvelle ère.