Liz Truss se prépare à démarrer immédiatement après les funérailles de la reine, avec un discours aux Nations Unies et un “mini-budget” de réduction d’impôts, tous deux devant avoir lieu la semaine prochaine.

Le Parlement pourrait également reprendre dès mercredi – deux jours après que les dirigeants mondiaux se sont réunis à l’abbaye de Westminster pour les funérailles du défunt monarque – alors que les affaires officielles reviennent à ce que Downing Street a qualifié de “plus normal”.

Le n ° 10 dit qu’il n’a pas besoin d’adopter une législation pour promulguer le gel des prix de l’énergie qui, à partir du 1er octobre, plafonnera les factures annuelles moyennes des ménages à 2 500 £ jusqu’en 2024.

Mais le nouveau Premier ministre a remporté la course à la direction des conservateurs sur la promesse de réduire les impôts d’environ 30 milliards de livres sterling en inversant la hausse de l’assurance nationale et en supprimant la hausse prévue de l’impôt sur les sociétés.

Mme Truss a rétrogradé son budget d’urgence prévu, qui a été prévu pour la semaine prochaine, en un «événement fiscal» afin d’éviter un examen minutieux par le Bureau de la responsabilité budgétaire.

Elle devrait s’envoler pour New York pour la réunion des dirigeants de l’ONU dès lundi soir, quelques heures après les funérailles, et retourner au Royaume-Uni tard mercredi ou tôt jeudi. Cela permettrait au mini-budget de se tenir jeudi la semaine prochaine, avant que le parlement ne se sépare à nouveau pour les conférences des partis travailliste et conservateur.

“Nous prévoyons toujours d’organiser un événement fiscal ce mois-ci”, a déclaré le porte-parole du Premier ministre aux journalistes, ajoutant qu’il ne serait pas dévoilé pendant la semaine de la conférence sur le travail, qui commence le 25 septembre.

Le chancelier, Kwasi Kwarteng, subit également une pression féroce pour dévoiler le coût du gel des prix de l’énergie – ce que le gouvernement a été critiqué pour ne pas avoir fait la semaine dernière. La facture de plus de 100 milliards de livres sterling sera couverte par des emprunts publics beaucoup plus élevés, après que Mme Truss a rejeté les appels des travaillistes à une taxe sur les bénéfices exceptionnels renforcée sur les bénéfices excédentaires des sociétés énergétiques.

Une législation pourrait être nécessaire pour faire passer le paquet de soutien aux entreprises, mais il n’y a pas encore de date pour que cela soit fourni. De plus, des plans pour sauver le NHS de l’aggravation de sa crise devaient être dévoilés cette semaine, mais cela a été reporté en raison de la période de deuil national.

Le porte-parole a refusé de commenter la défaite surprise par l’Ukraine des forces russes dans l’est du pays, ou s’il y avait eu un nouvel appel à l’aide militaire, alors que le deuil se poursuit.

Cependant, le gouvernement respectera le délai de jeudi pour répondre aux sept actions en justice de l’UE contre le Royaume-Uni pour ne pas avoir mis en œuvre les contrôles aux frontières convenus dans le protocole d’Irlande du Nord.

La crise approche d’un nouveau point de bascule après que l’UE a réactivé la procédure d’infraction concernant le projet de loi actuellement devant le Parlement – ​​le projet de loi sur le protocole d’Irlande du Nord – qui prévoit le déchirement du protocole.

Mme Truss doit décider d’accepter des pourparlers ou de demander un délai supplémentaire pour répondre à la menace légale, après avoir insisté sur le fait qu’elle ne reculerait pas sur le projet de loi.

Elle a reculé devant les suggestions selon lesquelles elle aggraverait le différend en déclenchant l’article 16 du protocole, mais le gouvernement a lancé sa propre action en justice contre le blocage qui empêche la Grande-Bretagne de participer à Horizon et à d’autres programmes scientifiques de l’UE.