Liz Truss s’apprête à annoncer un demi-tour sur le mini-budget

Liz Truss devrait annoncer vendredi un revirement majeur du mini-budget du gouvernement, et on s’attend généralement à ce qu’elle annule sa réduction prévue de l’impôt sur les sociétés.

Le Premier ministre tiendra une conférence de presse à Downing Street – sans son chancelier Kwasi Kwarteng – dans le but de rassurer le public, les marchés et ses propres députés qu’elle peut équilibrer les comptes.

Mme Truss et les hauts responsables du n ° 10 avaient discuté d’un revirement avant le week-end dans le but d’éviter une nouvelle panique du marché lorsque la Banque d’Angleterre mettra fin à son programme d’achat d’obligations vendredi.

C’est venu après L’indépendant a révélé mardi que les responsables avaient été invités à parcourir le mini-budget fiscal “ligne par ligne” pour voir où il y avait des possibilités de changement.

M. Kwarteng s’est précipité des États-Unis pour des entretiens avec le Premier ministre. British Airways BA292 était le vol le plus suivi au monde – avec plus de 6 000 personnes surveillant sa progression à son atterrissage après 11 heures.

Mme Truss devrait annuler – partiellement ou totalement – ​​son projet de supprimer la hausse de l’impôt sur les sociétés de 19p à 25p prévue pour 2023 par l’ancien chancelier Rishi Sunak.

Cette décision pourrait lever plus de 18 milliards de livres sterling par an pour remplir les coffres du Trésor, alors que le gouvernement cherche à convaincre les marchés et les députés conservateurs hésitants qu’il existe un plan budgétaire clair.

À Westminster, il y a eu des rapports de complot fiévreux parmi les députés conservateurs au milieu des suggestions selon lesquelles les deux principaux rivaux de Mme Truss pour la direction conservatrice au cours de l’été – M. Sunak et Penny Mordaunt – pourraient être installés.

Avant de quitter les États-Unis, M. Kwarteng a d’abord insisté sur le fait qu’il s’en tenait à son plan de croissance économique. Mais dans une interview ultérieure avec Le télégraphe il a dit seulement « voyons voir » lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait abandonner le plan d’imposition des sociétés.

Le député conservateur principal Mel Stride a déclaré qu’il était essentiel que le gouvernement agisse de manière décisive – avec un renversement de l’impôt sur les sociétés « au cœur » d’un revirement – ​​pour restaurer la confiance.

“Le danger ici est qu’ils décident qu’ils vont grignoter les bords de cela et ne pensent pas que cela le réduira”, a déclaré le président du comité restreint du Trésor à la BBC vendredi matin.

M. Stride a ajouté: “Pourrait se retrouver dans cette situation dans le pire des mondes – que vous avez fait demi-tour mais cela ne règle pas les marchés.”

Sur les marchés, les obligations d’État et la livre se sont stabilisées au début des échanges à Londres vendredi, les commerçants étant apparemment encouragés par la perspective d’un demi-tour sur les réductions d’impôts.

Les rendements des gilts britanniques à 30 ans – le coût des emprunts publics – sont tombés à 4,47 %, tandis que les rendements des gilts à 10 ans sont tombés à 4,11 %. Pendant ce temps, la livre était en hausse de 0,3% à 1,127 contre le dollar américain, le sentiment commercial s’améliorant.

Plus suit…