Liz Truss s’accroche alors que les conservateurs désespérés ne savent pas comment se débarrasser d’elle ni par qui la remplacer – que se passe-t-il ensuite ?

HAMSTRUNG Liz Truss s’accrochait au pouvoir la nuit dernière alors que ses ennemis luttaient pour trouver un candidat ou un mécanisme pour l’évincer de ses fonctions.

Les factions conservatrices en guerre ont tenu des pourparlers secrets au Parlement, mais ont admis qu’il pourrait falloir des semaines pour élaborer un plan crédible pour retirer le Premier ministre de Downing Street.

Jeremy Hunt et le Premier ministre Liz Truss écoutent la réponse de la chancelière fantôme Rachel Reeves à la déclaration du chancelier à la Chambre des communes Crédit : PA

Penny Mordaunt parle avec Truss qui se faufile et s’assied derrière elle

Paniqués, les députés conservateurs sont profondément déchirés quant à savoir si l’ancien chancelier Rishi Sunak devrait remplacer le Premier ministre

Ils envisagent également le secrétaire à la Défense Ben Wallace

Une poignée de députés ont rendu publics leurs appels pour qu’elle démissionne – mais la nuit dernière, No10 espéraient avoir neutralisé un défi immédiat avec les ennemis de Truss profondément divisés sur ce qu’il fallait faire.

Une source a déclaré: “La nomination de Jeremy Hunt a divisé les critiques en deux – les mouillés ont maintenant leur homme au pouvoir. Veulent-ils vraiment risquer de perdre cela lors d’une élection à la direction?

Paniqués, les députés conservateurs sont profondément déchirés quant à savoir si l’ex-chancelier Rishi Sunak, le secrétaire à la Défense Ben Wallace, l’ancien espoir à la direction Penny Mordaunt ou le chancelier Jeremy Hunt devraient remplacer le premier ministre blessé.

Le principal partisan de Sunak, Mel Stride, organisait hier soir un dîner de collègues “Sunakistas”, où il a admis que le sort du Premier ministre était au menu.

Mais le mauvais sang a débordé entre les camps rivaux avec un ministre du Cabinet qualifiant Rishi de “mauvais perdant” et l’exhortant à dire à ses partisans d’abandonner.

Ils ont fustigé : « Les efforts de l’équipe Rishi alimentent la déstabilisation du gouvernement. Cela alimente à son tour la volatilité du marché.

“Ils devraient arrêter d’être de mauvais perdants et s’abstenir et Rishi semble avoir oublié qu’il était l’auteur de toutes ces dépenses excessives.

“Personne ne veut rendre les allumettes au pyromane.”

Cela est venu après que les hauts conservateurs ont averti que se débarrasser de Mme Truss se terminerait inévitablement par des élections générales le plus tôt possible – où le parti risquait un anéantissement historique.

L’ancienne secrétaire à la Culture, Nadine Dorries, a également déclaré qu’un sondage montrant que le parti avait 36 ​​points de retard montrait que les conservateurs étaient sur la voie de “l’extinction”.

Et elle a glissé: «En juillet, lorsque Sunak, les députés conservateurs et les ministres ont orchestré leur premier coup d’État, nous avions 5 points de retard dans les sondages, nous avions une majorité de 80 sièges et Boris Johnson était notre Premier ministre.

“Ce sondage ne nous montre pas perdre une élection, il nous condamne à l’extinction”.

Truss photographié en train de se faufiler hors de la Chambre des communes

Penny Mordaunt est intervenue pour prendre le flak pour le Premier ministre alors qu’elle déviait une raclée aux Communes sur les raisons pour lesquelles elle avait renvoyé son ancien chancelier

Pendant ce temps, l’ancienne candidate à la direction, Penny Mordaunt, s’est mobilisée pour prendre le contrôle du Premier ministre alors qu’elle écartait les coups aux Communes sur les raisons pour lesquelles elle avait limogé son ancien chancelier.

La chef des Communes a déclenché des rires – et des accusations qu’elle auditionnait pour le poste le plus élevé – car elle a déclaré que le Premier ministre ne se “cachait pas sous un bureau” et avait “beaucoup d’autres choses” tout en défendant sa non-présentation. Le chef du travail, Sir Keir Starmer, a plaisanté: “La dame n’est pas pour se présenter … vers le haut.”

Diviser la fête pour de bon

Truss a ensuite émergé à la Chambre pour voir son nouveau chancelier déchirer son mini-budget et condamner «Trussonomics» à une tombe précoce.

Hier soir, dans le but de consolider sa position, Mme Truss s’est adressée au groupe One Nation de députés conservateurs de gauche, alors que les députés réfléchissaient à l’opportunité de faire d’elle la PM la plus courte de tous les temps.

En entrant, elle a dit dans un clin d’œil à ses tentatives de tendre la main à l’ensemble du parti : “One Nation n’a jamais été aussi populaire !”

Et hier soir, elle a invité le cabinet à une “réception informelle du Cabinet” inhabituelle pour leur permettre d’exprimer leurs griefs.

Elle a également tenu une réunion privée avec Sir Graham Brady, le puissant président du comité d’arrière-ban de 1922, alors que la spéculation monte, ses membres pourraient déchirer les règles pour la forcer à quitter son poste plus tôt.

Pour le moment, elle est en sécurité pendant un an après avoir été élue, mais si suffisamment de lettres arrivent pour réclamer une course à la direction, elle pourrait faire face à un défi plus tôt.

Cependant, les hauts conservateurs ont mis en garde contre la modification des règles, car une autre élection sanglante à la direction – ou un couronnement » risque de diviser le parti pour de bon.

Un ancien ministre du Cabinet a déclaré qu’il “n’avait pas encore détecté d’appétit” pour que Brady modifie les règles, accusant les députés qui l’exhortaient à le faire d'”hystérie”.

Hier soir, cinq députés conservateurs étaient devenus publics pour dire à Truss que le jeu était terminé après un remarquable effondrement de son gouvernement.

Je ne pense pas que sa position soit récupérable. Nous avons besoin d’un rassembleur – c’est une situation qui ne peut être corrigée qu’avec un nouveau Premier ministre. Vétéran Charles Walker

Le vétéran Charles Walker, qui s’est retiré aux prochaines élections, a déclaré que son poste n’était «pas récupérable» pour rester en place, affirmant qu’il lui avait donné une «semaine ou deux» en poste.

S’adressant à Sky News, il a déclaré: “S’il n’y va pas maintenant, ce ne sera pas sa décision. Je ne pense pas que sa position soit récupérable. Nous avons besoin d’un rassembleur – c’est une situation qui ne peut être corrigée qu’avec un nouveau Premier ministre.

La députée d’arrière-ban Angela Richardson a déclaré à Times Radio: «Nous avons vu ces réductions d’impôts non financées. Si cela ne s’était pas produit, les marchés n’auraient pas réagi comme ils l’ont fait et je crois que cela dépend à 100 % du premier ministre, j’en ai peur.

“Donc, je ne pense tout simplement pas qu’il soit tenable qu’elle puisse rester plus longtemps à son poste. Et je suis très triste de devoir le dire.

Mais un ancien ministre a déclaré : « Ce n’est pas facile de se débarrasser d’un Premier ministre. Regardez combien de temps il a fallu pour se débarrasser de Boris Johnson, c’était des mois et des mois.

Et les conservateurs de la gauche du parti se sont arrêtés avant de l’appeler à partir – disant qu’ils lui donneraient le temps de “revenir sur la bonne voie”.

L’ancienne ministre Victoria Atkins a déclaré à la BBC: “Elle est actuellement Premier ministre, nous n’aurons pas d’élections dans les prochaines années.

“Je veux qu’elle nous remette sur la bonne voie, je veux qu’elle réitère nos préoccupations pour nos électeurs et pour les valeurs compatissantes d’une nation.”

Le chef de file de One Nation, Damian Green – vu aux côtés de Mme Truss hier soir – a déclaré que la nomination de M. Hunt « commençait déjà à rassurer les marchés » et il espère que la déclaration donnera à Mme Truss la chance de « recommencer ».

Il a déclaré plus tôt: “Je pense que la nomination de Jeremy Hunt et ce qu’il a fait jusqu’à présent nous montre un moyen de le faire et si nous continuons sur cette voie, nous retrouverons la stabilité que tout le monde réclame.”

On dit que les alliés du chancelier veulent lui donner le temps de se mettre au travail au cas où Mme Truss tomberait – ce qui pourrait le mettre en position privilégiée pour prendre la relève.

Le député conservateur Royston Smith était sur la clôture de ce qui devrait être fait, mais a déclaré que la nomination de M. Hunt était “inspirée”.

Il a dit : « Je ne pense pas que tout soit encore fini. Nous devons respirer et décider ce que nous voulons et ce que nous voulons faire.

4 CHEMINEMENTS LES TORIES PEUVENT ALLER

LES conservateurs sont coincés dans une situation délicate.

Avec des sondages montrant leurs notes en chute libre, se débarrassent-ils de Liz Truss en tant que PM – et si oui, comment – ​​pour avoir une chance aux prochaines élections. Qui la remplace et si elle s’en mêle ? Jack Elsom examine quatre options.

Sous la forte pression des députés, le président du comité de 1922, Graham Brady, pourrait changer les règles Crédit : Reuters

1. TRANSITION PACIFIQUE

SON programme de réduction d’impôts en lambeaux et son autorité abattue, Liz Truss jette l’éponge.

Les conservateurs parviennent à s’entendre sur un candidat à l’unité et elle cède le pouvoir, devenant le Premier ministre britannique le plus court.

2. UN VOTE DE NON-CONFIANCE

ACTUELLEMENT, le Premier ministre est à l’abri d’un défi à la direction des conservateurs pendant 12 mois.

Sous la forte pression des députés, le président du comité de 1922, Graham Brady, modifie les règles. Truss combat le vote mais perd et est éliminé.

3. COURONNEMENT OU ÉLECTION

LE comité de 1922 a deux options si Truss est expulsé – limiter un vote sur qui devrait être Premier ministre aux seuls députés, ce qui nécessiterait un changement de règle – ou un concours avec les membres du parti qui prend des semaines.

4. PM TRUSS BOITE SUR

LE PM creuse et les députés conservateurs – incapables de décider d’un mécanisme pour se débarrasser d’elle ou qui la remplace – la maintiennent en poste.

Elle boitille en espérant que l’économie se redresse et qu’elle puisse se battre pour les prochaines élections.

LES CINQ GRANDS RIVAUX POUR L’EMPLOI

RISHI Sunak est l’un des premiers favoris pour remplacer Liz Truss en tant que prochain PM – selon les bookmakers, écrit Ryan Sabey.

L’ex-chancelier, battu dans la course à la direction le mois dernier, pourrait être en ligne pour un retour rapide à Downing Street alors que Liz fait face à des appels à démissionner. Le prochain est le nouveau chancelier Jeremy Hunt, selon Betfair.

RISHI SUNAK : 7/4

L’ex-chancelier était le premier favori pour la dernière course à la direction, mais a été défait par la colère face à son rôle dans la chute de Boris Johnson. Pas abandonné sur No10.

JÉRÉMY CHASSE : 9/2

Jeremy Hunt insiste sur le fait qu’il ne veut plus du travail Crédit : PA

SEULEMENT obtenu 18 voix lorsqu’il s’est présenté pour remplacer BoJo cette année.

Insiste sur le fait qu’il ne veut plus du poste, mais qu’il agit maintenant de facto en tant que Premier ministre.

BEN WALLACE: 5/1

LE secrétaire à la Défense n’a pas participé à la dernière course du PM, mais l’ancien fantassin des Scots Guards est considéré par de nombreux députés conservateurs comme une paire de mains compétente et sûre.

PENNY MORDAUNT : 9/1

Mordaunt a terminé troisième lors de la dernière course à la chefferie Crédit : PA

A VENU troisième lors de la dernière course à la chefferie, mais n’a pas renoncé à son meilleur poste.

A gagné des fans avec des performances combatives à la Chambre des communes.

SUELLA BRAVERMAN: 33/1

La ministre de l’Intérieur Suella Braverman est populaire auprès de la droite conservatrice Crédit : AFP

Le ministre de l’Intérieur s’est déjà disputé avec Liz Truss au sujet d’appels à réduire les numéros d’immigration.

En tant que Brexiteer anti-réveillé, Suella est populaire auprès de la droite conservatrice.