Liz Truss reste provocante dans son discours d’adieu en tant que Premier ministre et dit que “des jours meilleurs sont à venir” avant de démissionner au roi Charles

LIZ Truss a officiellement démissionné du roi Charles après avoir prononcé son discours d’adieu à la nation en tant que Premier ministre, jurant que “des jours meilleurs nous attendent”.

Mme Truss est restée provocante après son mini-budget désastreux, qui a fait grimper les hypothèques et la livre s’effondrer.

Liz Truss prononce son dernier discours en tant que Premier ministre devant le n ° 10, avec ses filles et son mari Hugh O’Leary à ses côtés Crédit : Getty

Liz Truss a annoncé qu’il y avait “des jours meilleurs à venir” Crédit : AFP

Liz Truss arrive au palais de Buckingham pour dire au roi qu’elle veut démissionner Crédit : PA

Le mari de Liz Truss, Hugh O’Leary, est accueilli au palais de Buckingham Crédit : PA

Rishi Sunak a fait son premier discours en tant que Premier ministre devant Downing Street à 11h Crédit : Reuters

L’ex-Premier ministre a averti que le Royaume-Uni “continue de lutter contre la tempête”.

Cependant, elle a ajouté : “Je crois en la Grande-Bretagne, je crois au peuple britannique.”

Dans son allocution de trois minutes, Mme Truss a affirmé que son gouvernement “avait agi de toute urgence et de manière décisive du côté des familles et des entreprises qui travaillaient dur”.

Elle a déclaré: “Depuis que je suis Premier ministre, je suis plus convaincue que jamais que nous devons faire preuve d’audace et relever les défis auxquels nous sommes confrontés.

« Comme l’écrivait le philosophe romain Sénèque, ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles.

“Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre d’être un pays à faible croissance où le gouvernement s’approprie une part croissante de notre richesse nationale et où il existe d’énormes écarts entre les différentes parties de notre pays.”

Ce matin, l’ancienne Premier ministre a présidé son dernier cabinet à peine 50 jours après son entrée au n ° 10.

Lors de la réunion, Mme Truss a remercié les ministres pour leur soutien et a déclaré que son gouvernement “avait obtenu des réalisations importantes”.

La vice-première ministre Thérèse Coffey et le secrétaire aux affaires Jacob rRees-Mogg ont remercié l’ex-Premier ministre pour son “engagement envers le pays à un moment difficile”.

Ils ont déclaré qu’elle avait respecté les trois priorités: protéger les Britanniques endurcis contre la flambée des factures d’énergie, réduire les impôts et mettre en place un plan pour les patients.

Après son dernier discours, Mme Truss s’est rendue au palais de Buckingham pour une audience avec le roi.

Là, elle l’a informé qu’elle se retirerait en tant que Premier ministre – et il a accepté sa démission.

Le nouveau chef conservateur, M. Sunak, va maintenant balayer pour son propre public où il sera invité par le roi à former le prochain gouvernement.

Vers 11 heures, le nouveau PM prononcera ensuite son premier discours dans le pays devant sa nouvelle maison de No10.

M. Sunak ne tardera pas à s’atteler à la tâche et commencera à nommer son nouveau Cabinet “de tous les talents”.

Le nouveau Premier ministre devra peser qui licencier et qui embaucher, sachant que toutes les ailes du parti conservateur divisé voudront voir un membre de leur faction représenté à la table du haut.

La confirmation des grands rôles du Cabinet devrait commencer dans l’après-midi mais pourrait se prolonger jusque tard dans la soirée.

Des alliés proches comme Dominic Raab, Oliver Dowden et Robert Jenrick sont pressentis pour un retour aux postes ministériels supérieurs.

Mme Mordaunt courtise le poste de ministre des Affaires étrangères – tandis que Michael Gove pourrait même faire un retour.

Jacob Rees-Mogg – qui était très critique à l’égard de M. Sunak – devrait être limogé en tant que secrétaire aux affaires, avec le whip en chef Wendy Morton.

“S’unir ou mourir”

Hier, M. Sunak a promis à ses députés : “Nous devons nous unir ou mourir, et livrer pour notre pays”.

Le nouveau Premier ministre a averti qu’il était temps pour le parti conservateur de devenir réel ou d’être anéanti car “c’est un moment existentiel”.

Alors que la Grande-Bretagne est confrontée à une crise du coût de la vie paralysante, à une inflation qui grimpe à 10,1% et à un trou noir de 40 milliards de livres sterling dans les finances publiques, il s’est engagé à faire tout ce qu’il fallait pour maîtriser l’économie.

L’ancien chancelier a déclaré : « Nous avons une crise économique et une crise politique ; le public nous en tiendra pour responsables – à moins que nous ne le réparions maintenant et que nous le puissions.

Il a insisté : « Nous avons le temps avant les prochaines élections, nous avons le talent, l’énergie et les idées, mais nous avons une chance et pas de seconde chance.

Plus tard, dans son premier discours à la nation, M. Sunak a déclaré que c’était le “plus grand privilège de ma vie” de devenir Premier ministre et s’est engagé à servir avec “intégrité et humilité”.

Il a averti que le pays était confronté à un “profond défi économique”, mais a déclaré qu’il était l’homme qui offrirait un avenir meilleur à nos enfants et petits-enfants.

Il a été accueilli en héros par des députés de soutien qui l’ont accueilli au siège des conservateurs à Westminster pour son discours de victoire.

Rishi devient PM : Que se passe-t-il ensuite ? MARDI Le nouveau Premier ministre et son équipe de haut niveau nommeront son nouveau cabinet et commenceront à diriger le pays. MERCREDI: Rishi affrontera Sir Keir Starmer lors du premier affrontement entre PMQ. VENDREDI: L’élection de Crunch en Irlande du Nord sera déclarée à moins que de nouvelles lois ne l’annulent. 31 OCTOBRE : Le nouveau Premier ministre décidera s’il faut aller de l’avant avec l’état financier et les feuilles de calcul du Bureau de la responsabilité budgétaire, ou le déchirer et recommencer. 3 NOVEMBRE : La Banque d’Angleterre s’attend à une nouvelle hausse des taux d’intérêt dans un nouvel enfer hypothécaire pour des millions de ménages. 3 NOVEMBRE : RMT organise une nouvelle série de grèves de trains causant le chaos aux navetteurs.

Pourtant, les téléspectateurs ont été déconcertés après que M. Sunak ait parlé pendant seulement 86 secondes avant de quitter maladroitement la scène.

À seulement 42 ans, il sera le plus jeune Premier ministre depuis 200 ans et le premier anglo-asiatique à occuper le poste le plus élevé.

M. Sunak sera également le premier dirigeant hindou du Royaume-Uni, sa victoire venant lors de la fête religieuse Diwali.

Chanceux pour la deuxième fois

Le chemin de l’ancien chancelier vers le n ° 10 a été dégagé hier après que la rivale restante Penny Mordaunt n’ait pas réussi à obtenir les 100 bailleurs de fonds nécessaires pour présenter la dernière course à la direction aux membres du parti.

Après une matinée à marteler les téléphones devant les députés indécis, elle s’est retirée quelques minutes avant l’heure limite de 14 heures, déclarant que “Rishi a tout mon soutien”.

Dans son premier cri de ralliement en tant que chef conservateur, M. Sunak a insisté sur le fait qu’ils pouvaient battre Sir Keir Starmer, mais a averti que le parti était confronté à une crise “existentielle” et devait “s’unir ou mourir”.

Sa tentative de tirer un trait sur des mois de querelles a été bien accueillie par ses collègues, l’ancienne ennemie de la direction Liz Truss lui donnant sa bénédiction.

Mais il y eut un silence assourdissant de Boris Johnson qui hier soir n’avait toujours pas félicité son ancien voisin de Downing St.

L’ex-Premier ministre a abandonné une offre de retour choc tard dimanche soir malgré le rassemblement de suffisamment de partisans pour lancer une deuxième inclinaison au travail.

Bob Blackman, le secrétaire de 1922, a confirmé au Sun que M. Johnson avait atteint les 102 bailleurs de fonds nécessaires pour monter une tentative de leadership.

Le refus flagrant de M. Johnson de souhaiter bonne chance à M. Sunak a alimenté les spéculations selon lesquelles les hommes n’avaient pas réussi à enterrer la hache de guerre lors des pourparlers de paix du week-end.

Insistant sur le fait qu’il pourrait être un gagnant comme BoJo, le nouveau chef conservateur a déclaré : « Nous avons du temps avant les prochaines élections.

« Nous avons le talent, l’énergie et les idées. Mais nous obtenons un coup. Pas de seconde chance – c’est un moment existentiel.

Anne-Marie Trevelyan arrive à Downing Street pour la dernière réunion du Cabinet de Liz Truss en tant que PM Crédit : Reuters