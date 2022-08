Liz Truss renonce à la refonte des salaires dans le secteur public à la suite d’un contrecoup massif

LIZ Truss a effectué un revirement spectaculaire sur sa promesse de campagne à la direction de baser les salaires du secteur public sur la localisation des travailleurs.

Dans le but de séduire les membres conservateurs, l’aspirant Premier ministre s’est engagé à réduire les déchets de Whitehall en réalisant 8,8 milliards de livres sterling d’économies dans la fonction publique.

Les anciens plans de Liz Truss pour réduire les déchets de Whitehall ont été critiqués comme anti-nivellement Crédit : Getty

Liz Truss a renié sa promesse de remplacer les échelles salariales nationales par des échelles régionales Crédit : Getty

Pour ce faire, Mme Truss a admis hier qu’elle remplacerait les échelles salariales nationales des fonctionnaires par des commissions salariales régionales.

Les conseils détermineraient les salaires en fonction du niveau de vie dans les zones locales où résident les fonctionnaires.

Ce matin, les députés conservateurs ont qualifié l’idée d’anti-nivellement, arguant que cela élargirait les inégalités régionales et punirait le plus les Britanniques endurcis dans les zones défavorisées.

Ils ont fait valoir que pour réaliser 8,8 milliards de livres sterling d’économies, Mme Truss devrait également réduire le salaire des travailleurs du secteur public au-delà de la fonction publique.

Suite à l’avalanche de critiques, la ministre des Affaires étrangères est revenue sur sa promesse de campagne.

Un porte-parole de l’aspirant Premier ministre a déclaré: “Au cours des dernières heures, il y a eu une fausse représentation délibérée de notre campagne.

« Les niveaux actuels de rémunération du secteur public seront absolument maintenus. Tout ce qui suggère le contraire est tout simplement faux.”

“Notre personnel de première ligne qui travaille dur est le fondement de la société et aucune proposition ne sera avancée sur les commissions régionales de rémunération pour les fonctionnaires ou les travailleurs du secteur public.”

Une source de la campagne Rishi Sunak a déclaré: “Ce n’était pas une erreur, Liz voulait cela en 2018 en tant que secrétaire en chef du Trésor. La dame est pour tourner.”

Ce matin, l’affichiste conservateur pour la mise à niveau, Ben Houchen, a critiqué l’ancien plan de Mme Truss comme une “bombe à retardement qui explosera avant les prochaines élections générales”.

Le maire de Tees Valley a déclaré: «Il n’y a tout simplement aucun moyen de le faire sans une réduction massive des salaires de 5,5 millions de personnes, y compris des infirmières, des policiers et nos forces armées en dehors de Londres.

“La campagne de Liz Truss est explicite sur le fait que leur objectif d’économies n’est possible que” si le système devait être adopté pour tous les travailleurs du secteur public “.”

Le député conservateur Steve Double a déclaré: “C’est une idée terrible et serait extrêmement préjudiciable aux services publics de Cornwall où nous avons déjà du mal à recruter du personnel du NHS.”

Les syndicats et les syndicats se sont également joints à la torréfaction.

Ils ont affirmé que l’ancien plan de Mme Truss entraînerait un impact de 7,1 milliards de livres sterling sur les économies locales du Yorkshire, du Nord et des Midlands.

Angela Rayner a déclaré : « Liz Truss est totalement déconnectée du public britannique. Son plan fantaisiste martèlerait le Nord et réduirait le salaire des infirmières, des enseignants et des policiers confrontés à la plus grande crise du coût de la vie depuis une génération.”