Liz Truss remporte moins de soutien que Johnson et Cameron dans la course à la direction des conservateurs la plus serrée de tous les temps

Liz Truss a remporté la course pour devenir le nouveau Premier ministre du Royaume-Uni avec le soutien de moins de membres conservateurs que n’importe lequel de ses prédécesseurs dans le cadre des règles de direction actuelles du parti.

Elle a battu Risi Sunak dans la course à la direction des conservateurs avec 57% des voix des membres, une marge de victoire plus serrée que David Cameron et Boris Johnson dans leurs victoires respectives.

Sa victoire est la marge la plus serrée de l’histoire des conservateurs depuis que les règles actuelles, exigeant que le chef soit nommé par les membres du parti, ont été introduites en 1998.

La course entre Mme Truss et Rishi Sunak était nettement plus serrée que la course de Boris Johnson contre Jeremy Hunt, où M. Johnson a gagné avec 66% des voix contre 33% pour M. Hunt.

David Cameron a également gagné avec une marge plus importante que Mme Truss. M. Cameron l’a emporté avec 68 % des voix contre 32 % des suffrages remportés par son adversaire David Davis.

Sir Iain Duncan Smith, qui a été élu chef conservateur en 2001, a battu son rival Kenneth Clarke avec 60,7 % des voix.

Theresa May a été nommée première ministre lorsque Andrea Leadsom a été exclue de la course à la direction.

Après avoir été annoncée comme prochaine première ministre, Mme Truss a déclaré qu’elle “utiliserait tous les talents fantastiques du Parti conservateur”.

La première ministre élue Liz Truss (à gauche) réagit aux côtés de son mari Hugh O’Leary lorsqu’elle entend l’annonce du gagnant de la course à la direction du Parti conservateur (PISCINE/AFP via Getty Images)

« Je veillerai à ce que nous utilisions tous les talents fantastiques du Parti conservateur : notre brillant député et nos pairs ; nos fantastiques conseillers… et militants et membres partout au pays. Parce que mes amis, je sais que nous livrerons une grande victoire au Parti conservateur en 2024. »

Sur 172 437 électeurs éligibles, 82,6% ont voté lors du concours entre M. Sunak et Mme Truss, M. Sunak obtenant 60 399 voix contre 81 326 pour Mme Truss.

Cela signifie que Mme Truss devient Premier ministre avec le soutien de 47% des électeurs conservateurs éligibles – moins que le seuil qu’elle prévoit d’exiger pour que les syndicats puissent déclencher une grève dans le cadre d’une répression des droits des travailleurs.

Paul Goodman, rédacteur en chef de ConservateurAccueil, a déclaré qu’il y avait eu des espoirs dans le camp Truss plus tôt dans la campagne que cela pourrait être un résultat 70-30. Il a averti que “tout ce qui pour elle est inférieur à 60% doit être lu comme une déception”.

Rishi Sunak et Liz Truss attendent de connaître le résultat de la course à la direction des conservateurs (PA)

Réagissant au résultat, M. Sunak a remercié tous ceux qui avaient voté pour lui lors de la campagne. « J’ai toujours dit que les conservateurs forment une seule famille », a-t-il dit. “Il est juste que nous nous unissions maintenant derrière la nouvelle Premier ministre, Liz Truss, alors qu’elle dirige le pays à travers des moments difficiles.”

Le dirigeant travailliste Keir Starmer a félicité Mme Truss mais a déclaré qu ‘«après douze ans de conservateurs, tout ce que nous avons à montrer, ce sont des salaires bas, des prix élevés et une crise du coût de la vie des conservateurs».

Le chef de Libdem, Ed Davey, a déclaré que “sous Liz Truss, nous sommes sur le point de voir davantage la même crise et le même chaos que sous Boris Johnson”. Il a également appelé à la suppression de la hausse des prix de l’énergie et à des élections législatives anticipées.