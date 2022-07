Liz Truss “remet la lutte contre la discrimination de 30 ans” avec le plan de la fonction publique

Liz Truss a été accusée d’avoir prévu de remettre la lutte pour l’égalité raciale et de genre à Whitehall “30 ans en arrière” dans le cadre d’un plan de choc visant à supprimer les rôles anti-discrimination.

Le favori de la course à la direction des conservateurs est sous le feu des critiques à propos d’un remaniement de la fonction publique qui engloberait également des « nommés politiques » à la manière des États-Unis dans des postes de haut niveau – sapant un gouvernement efficace, prétend-on.

Le plan 2020, qui reste son plan directeur, selon le camp Truss, est conçu pour balayer une “pensée de groupe libérale” en supprimant les équipes de diversité et d’inclusion chargées de créer un “lieu de travail moderne”.

Ils contribuent à garantir que la fonction publique ne fait pas de discrimination fondée sur la race, le sexe, le handicap, la mobilité sociale, la religion ou l’âge, à la suite de l’adoption de la loi historique de 2010 sur l’égalité.

Le Dr Halima Begum, directrice générale du groupe de réflexion Runnymede Trust, a qualifié les plans de “très inquiétants”, déclarant: “Cela indique une dépriorisation continue de l’égalité raciale et d’autres formes d’égalité.

“Les groupes minoritaires continuent de connaître des résultats nettement disproportionnés et nous attendons des titulaires de hautes fonctions politiques qu’ils mènent la diversité et l’inclusion – qu’ils soient un exemple pour le reste du pays.”

Jabeer Butt, directeur général de la Race Equality Foundation, a déclaré: “Cela semble se moquer du rapport Inclusive Britain récemment publié par le gouvernement, qui met en évidence un fonds pour poursuivre les organisations qui ne parviennent pas à lutter contre la discrimination raciale et à enfreindre la loi sur l’égalité.”

Et Anneliese Dodds, secrétaire fantôme à l’égalité, a déclaré: «Liz Truss n’a pas de réponses aux défis auxquels le pays est confronté, juste des extraits sonores pour plaire à la base conservatrice.

“Elle doit dire clairement si elle veut ramener la fonction publique 30 ans en arrière en se débarrassant des personnes qui promeuvent la diversité et l’inclusion dans tout le service.”

Les journaux soutenant les conservateurs ont été informés que le document divulgué reflétait avec précision les plans de la ministre des Affaires étrangères pour des «réformes difficiles» si elle remportait la course pour le n ° 10.

“En tant que Premier ministre, Liz ne sera pas capturée par l’orthodoxie de Whitehall et du Trésor”, a déclaré une source, ajoutant: “C’est absolument la personne qui fera avancer les choses et défiera la pensée de groupe de la fonction publique.”

Le Chartered Institute for Personnel and Development (CIPD) a mis en garde contre “plus de problèmes de conflits et de relations de travail, ainsi que de risques et de coûts juridiques potentiels”.

Ben Willmott, son responsable des politiques publiques, a déclaré : “Une forte concentration sur l’égalité, l’inclusion et la diversité est essentielle à la capacité des organisations à recruter et à conserver une main-d’œuvre plus diversifiée à un moment où la concurrence pour les talents s’intensifie.”

Dave Penman, secrétaire général du syndicat des fonctionnaires de la FDA, a condamné le “dogme idéologique” derrière davantage de nominations politiques, ce qui signifierait la perte des “meilleurs conseils fondés sur des preuves disponibles”.

“Imaginez comment les événements des dernières semaines se seraient déroulés si toute l’équipe de direction entourant les ministres avait dû changer à chaque démission ministérielle”, a-t-il déclaré.

“Alors que les ministres se livraient à leurs propres ambitions politiques, les fonctionnaires permanents se concentraient sur la prestation de services publics vitaux.”

La soumission de 2020 appelait également à faire appel à des avocats privés pour contester l’équipe juridique «très averse au risque» de la fonction publique.

Le mois dernier, il est apparu que le principal conseiller juridique du gouvernement avait averti que le projet de déchirer le protocole d’Irlande du Nord était susceptible d’enfreindre le droit international – alors que les ministres ont insisté sur le fait que ce ne serait pas le cas.