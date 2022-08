Liz Truss rejette l’aide pour tous ceux qui font face à des factures d’énergie en hausse alors qu’elle envisage de nouvelles réductions d’impôts

Liz Truss a refusé d’aider tout le monde à faire face à la flambée des factures énergétiques hivernales et envisage plutôt de nouvelles réductions d’impôts si elle atteint le n ° 10, disent ses alliés.

La favorite de la direction conservatrice subit une pression intense pour mettre fin à son silence sur le soutien qu’elle fournira pour l’urgence du coût de la vie, mais elle a révélé que des options étaient toujours sur la table.

Ils incluent une réduction de 5% de la TVA et l’annulation de la décision de geler les seuils d’imposition sur le revenu jusqu’en 2026, ce qui entraînera des millions de personnes supplémentaires à payer un impôt à taux plus élevé.

Le camp Truss n’a pas contesté un rapport de la BBC selon lequel elle avait “exclu” l’aide pour chaque Britannique, quelle que soit sa richesse, la politique privilégiée par son rival Rishi Sunak.

Bien que le ministre des Affaires étrangères soit sur la bonne voie pour devenir Premier ministre dans seulement neuf jours, “aucune décision n’a été prise” sur les autres options encore sur la table.

Mme Truss pourrait choisir de simplement apporter plus de soutien aux plus pauvres, grâce à des prestations plus élevées, ou d’exclure les plus riches de l’aide globale, comme l’a laissé entendre un allié clé précédemment.

Le chancelier, Nadhim Zahawi, un partisan de Truss, a averti que même ceux qui gagnent 45 000 £ – 50% de plus que le salaire moyen – auraient besoin d’une aide importante en quelques semaines.

Jake Berry, président du groupe de recherche sur le Nord des députés conservateurs, qui soutient également Mme Truss, a déclaré que le prochain Premier ministre devrait “trouver rapidement des solutions”.

“C’est probablement la plus grande crise de ma carrière politique. Et rien en termes de soutien du gouvernement aux familles dans ce pays et aux entreprises ne devrait être exclu », a-t-il déclaré. Fois Radio.

Mme Truss a seulement déclaré qu’elle inverserait la hausse de l’assurance nationale – une politique qui favorisera massivement les riches – et qu’elle renoncerait aux prélèvements verts sur les factures d’énergie.

Cela réduirait environ 150 £ des factures annuelles des ménages, seulement une tranche de la hausse imminente à une moyenne de 3 549 £ à partir d’octobre et à plus de 5 300 £ prévus à partir de janvier.

Un budget d’urgence est prévu plus tard en septembre, rebaptisé “événement fiscal” afin d’éviter un examen minutieux de la part du chien de garde du Trésor.

L’équipe de M. Sunak a rejeté une réduction de toute la TVA comme étant “incroyablement régressive” et a averti qu’elle coûterait plus de 30 milliards de livres sterling par an, en plus des 30 milliards de livres sterling de réductions d’impôts non financées de Mme Truss.

Une source de son équipe de campagne a déclaré à la BBC: «Cela signifie également que les plus mal lotis cet hiver sont les familles qui travaillent dur et les retraités à revenu moyen, qui sont des électeurs conservateurs et swing. Le plan de Truss est un cadeau pour les travaillistes.

Le favori de la course a déjà rejeté le plan de 29 milliards de livres sterling du Labour visant à geler les factures d’énergie, qui sera en partie financé par une taxe exceptionnelle sur les bénéfices excédentaires des géants de l’énergie.

Mais Pat McFadden, le secrétaire en chef du Trésor de l’ombre, a déclaré: «Nous examinons des factures d’énergie de centaines de livres par mois pour les ménages à travers le pays.

«La conversation qui a lieu, bien sûr, est« comment pouvons-nous nous permettre cela; quoi d’autre pouvons-nous couper?’ Et pour certaines personnes, ce sera tout simplement impossible.