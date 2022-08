Liz Truss réitère son vœu d’introduire des cibles policières pour réduire de 20% les «crimes clés» malgré les avertissements

Liz Truss a réitéré son vœu de fixer des objectifs à la police pour «réduire les crimes clés de 20%», malgré les avertissements croissants sur les conséquences potentielles.

Lors d’une visite dans un centre pour jeunes lundi aux côtés de l’ancien chef conservateur Iain Duncan Smith, l’actuelle chef de file a décrit sa politique en matière de criminalité.

Ils prévoient notamment d’ordonner à la police de réduire les crimes graves de 20 % par rapport aux niveaux de 2019, d’ici la fin de la législature actuelle en 2024.

Mme Truss souhaite également établir des tableaux de classement indiquant les taux de crimes, y compris les meurtres, les violences graves, les cambriolages et les vols de véhicules pour chaque force de police.

La ministre des Affaires étrangères a déclaré qu’elle lancerait un examen de la manière de lutter contre et de prévenir les comportements antisociaux et tenterait de garantir que les policiers répondent aux cambriolages en personne.

Mme Truss a déclaré: «Je veillerai à ce que nos forces de police reviennent à l’essentiel et passent leur temps à rendre les rues plus sûres. Les gens peuvent me faire confiance pour assurer la sécurité de nos rues, améliorer nos communautés et livrer ce que je dis que je ferai.

Cela est venu après que le chien de garde de la police a déclaré que les forces n’étaient pas en mesure de “revenir à l’essentiel” parce que leur temps était pris par une énorme quantité de demandes non criminelles.

Andy Cooke, inspecteur en chef de la police de Sa Majesté, a déclaré L’indépendant que des policiers armés étaient envoyés pour sauver la vie de personnes en arrêt cardiaque parce que les ambulances « ne peuvent pas faire face » à la demande.

“Lorsque nous examinons comment les services de police peuvent s’améliorer, nous ne pouvons pas nous contenter de regarder les services de police – nous devons examiner les facteurs qui influencent les services de police loin de [solving crime],” il ajouta.

“La police doit disposer de suffisamment de temps et de ressources pour aller faire ce que le public attend d’elle.”

Les agents consacrent jusqu’à un tiers de leur temps à des questions non policières, notamment en répondant à des crises de santé mentale, en transportant des patients vers A&E et en attendant pendant des heures qu’ils soient vus par des médecins.

La responsable nationale de la police locale, la chef de la police Olivia Pinkney, a déclaré: “Cela réduit la capacité de la police à lutter contre le crime et à protéger les gens de toutes les manières plus larges que nous devrions.”

La criminalité enregistrée a atteint un niveau record en Angleterre et au Pays de Galles, tandis que la proportion d’infractions entraînant une accusation a chuté à un niveau record de 5,6%. Le chiffre pour le viol n’est que de 1,3 %.

Des sources policières ont précédemment qualifié les objectifs de 20% proposés par Mme Truss d ‘«incohérents» et se sont demandé comment ils seraient atteints sans une stratégie d’accompagnement ou des ressources dédiées.

Un rapport de 2015 a révélé que les cibles criminelles précédentes créaient des «incitations perverses à mal enregistrer les crimes» et poussaient la police à répondre à certaines infractions de manière sélective «au détriment d’autres appels».

Theresa May concluait à l’époque : « Les cibles ne combattent pas le crime, elles entravent la lutte contre le crime.

Un rapport de HM Inspectorate of Constabulary a révélé que les objectifs imposés à la police métropolitaine par Boris Johnson, alors qu’il était maire de Londres, détournaient l’attention du travail vital de protection de l’enfance et nécessitaient une “correction urgente”.

Le chien de garde a déclaré que les crimes sélectionnés à l’époque avaient reçu une “attention excessive” même s’ils n’incluaient pas d’infractions graves telles que le terrorisme, le meurtre, les infractions sexuelles, les enlèvements, les crimes commis avec des armes à feu, la maltraitance des enfants ou l’exploitation sexuelle.

S’exprimant avant le discours de Mme Truss lundi, M. Cooke a déclaré que la gestion des performances était importante pour la police “mais les mauvaises cibles favorisent les mauvaises activités”.

“Trop d’objectifs signifient que, parce que c’est la nature humaine, les forces se concentreront uniquement sur ce qu’est cet objectif et d’autres parties de l’entreprise peuvent recevoir moins d’attention lorsqu’elles en ont besoin de plus”, a-t-il ajouté.

« Vous avez également le problème des incitations perverses. Il y a toujours une tentation de masser les chiffres par rapport à l’amélioration de votre apparence lorsque vous poursuivez une cible.

L’ancien chef de la police du Merseyside a déclaré que différentes forces ont des paysages et des défis criminels différents, avertissant: “Dans ce qui est une entreprise très complexe, vous ne pouvez pas faire de la définition d’objectifs une chose très simple, car ils ne sont pas simples.”

Priti Patel, le ministre de l’Intérieur, a demandé au Conseil national des chefs de police de mener un examen de la “productivité des services de police”, qui doit rendre compte l’année prochaine.

Une annonce lundi a déclaré que l’examen, dirigé par l’actuel commissaire par intérim de la police métropolitaine, Sir Stephen House, examinerait «l’efficacité et la productivité des services de police, en identifiant les obstacles et les modèles de fonctionnement les plus efficaces».