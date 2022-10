Liz Truss refuse d’exclure plus de demi-tours alors que la rébellion contre les réductions d’avantages augmente

Liz Truss a éludé les questions sur d’autres revirements alors qu’elle fait face à une rébellion croissante au sein de son propre parti contre les réductions potentielles des avantages sociaux.

La ministre du Cabinet, Penny Mordaunt, a rompu les rangs pour demander que les paiements augmentent en fonction de la flambée de l’inflation, alors que les députés d’arrière-ban ont averti le Premier ministre qu’elle aurait du mal à faire passer le Parlement.

Contrairement au gouvernement précédent, Mme Truss a refusé de confirmer son plan de prestations, ce qui signifie que certains des ménages les plus pauvres pourraient faire face à une réduction en termes réels de leurs revenus.

Un jour après que les rebelles l’ont forcée à revenir sur ses plans visant à accorder aux plus riches une réduction d’impôts, les critiques ont maintenant une bataille sur les avantages sociaux dans leur ligne de mire.

Dans une interview avec Nick Ferrari de LBC, Mme Truss a été pressée à plusieurs reprises sur les futurs virages. Lorsqu’on lui a demandé s’il y aurait d’autres revirements sur le mini-budget, elle a déclaré qu’elle était déterminée à poursuivre son plan de croissance économique, ce qui a conduit l’hôte à l’accuser de ne pas avoir répondu à la question.

Lorsqu’on lui a demandé si elle pouvait exclure d’autres demi-tours, elle a déclaré qu’il était important “d’écouter les gens et nous amenons le pays avec nous”, mais n’a pas dit d’une manière ou d’une autre.

Mme Truss a également déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4 que son gouvernement devait être financièrement responsable. “Nous allons devoir prendre des décisions sur la manière dont nous réduirons la dette en proportion du PIB à moyen terme”, a-t-elle déclaré.

“Je suis très engagé à soutenir les plus vulnérables ; en fait, en plus de la garantie du prix de l’énergie, nous offrons également 1 200 £ supplémentaires aux ménages les plus pauvres.

“Nous devons donc examiner ces questions dans le cadre de la ronde, nous devons être fiscalement responsables.”

Mme Truss s’est toutefois engagée à augmenter les pensions en fonction des prix.

Le chancelier Kwasi Kwarteng a déjà annoncé un deuxième revirement et présenté son plan budgétaire à moyen terme ainsi que des prévisions indépendantes, qui étaient attendues fin novembre.

Il pourrait désormais être dévoilé dès ce mois-ci.