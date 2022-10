Liz Truss refuse de s’engager à augmenter les avantages sociaux mais s’en tient à la réduction d’impôt pour les riches

La Première ministre Liz Truss a refusé de s’engager à augmenter les prestations sociales en fonction de l’inflation, mais a déclaré qu’elle était “absolument déterminée” à faire avancer l’abolition du taux maximal d’impôt sur le revenu pour les riches.

Interrogée dans une interview télévisée sur le point de savoir si elle respecterait l’engagement de l’ancien chancelier Rishi Sunak d’une augmentation de 10% des prestations en âge de travailler pour suivre le rythme de la hausse des prix, Mme Truss a déclaré que la secrétaire au Travail et aux Pensions, Chloe Smith, examinait la question. .

Et elle a refusé d’exclure des réductions des dépenses dans les services publics, affirmant seulement qu’elle fournirait des services de qualité, mais qu’elle était plus intéressée par les « résultats plutôt que les intrants ».

Mais le Premier ministre a déclaré à Laura Kuenssberg de BBC1 qu’elle s’était engagée à augmenter les pensions en fonction de l’inflation, selon les termes du soi-disant « triple verrouillage ».

Et lorsqu’on lui a demandé si elle était “absolument engagée” dans la suppression du taux d’impôt sur le revenu de 45 pence sur les revenus supérieurs à 150 000 £ – qui procurera un gain moyen de 10 000 £ aux 600 000 personnes les mieux rémunérées du pays – elle a simplement répondu : “Oui. ”

Mme Truss et le chancelier Kwasi Kwarteng subissent d’intenses pressions de la part des députés conservateurs pour abandonner le mouvement de 45p, ainsi que la suppression du plafond des bonus des banquiers, qu’un ancien ministre a qualifié de “suicide électoral”.

Le Premier ministre a révélé que l’abolition du taux de 45p n’avait pas été discutée avec le reste du cabinet et – dans ce qui peut être considéré comme une tentative de détourner le blâme sur M. Kwarteng – l’a décrite comme une “décision prise par le chancelier”.

L’ancien ministre du cabinet Michael Gove, qui a quitté le gouvernement peu de temps avant l’arrivée de Mme Truss à Downing Street, a déclaré que les deux décisions étaient des “erreurs” qui devraient être annulées en un demi-tour par le Premier ministre.

«Il y a eu un certain nombre d’erreurs qui ont été commises vendredi dernier dans le mini-budget, mais il y a de la place et du temps pour les corriger et les corriger. C’est le défi de cette semaine », a déclaré M. Gove à Kuenssberg.

« Il y a une prise de conscience insuffisante au sommet du gouvernement de l’ampleur du changement requis.

“Le paquet énergétique était la chose la plus importante dans l’événement fiscal, mais en gros 35% de l’argent supplémentaire que nous empruntons n’est pas pour réduire les coûts énergétiques, c’est pour des réductions d’impôts non financées.”

M. Gove s’est dit “profondément” préoccupé par “le simple risque d’utiliser de l’argent emprunté pour financer des réductions d’impôts”, ajoutant: “Ce n’est pas conservateur”.

Il a laissé entendre qu’il pourrait voter contre le paquet à la Chambre des communes, en disant : “Quand les gens souffrent… d’avoir comme décision principale, le mouvement fiscal principal, la réduction des impôts pour les plus riches, qui affiche les mauvaises valeurs.”

Pressé de savoir s’il voterait pour les mesures lorsqu’elles seraient présentées aux députés au Nouvel An, il a déclaré: “Je ne pense pas que ce soit juste.”

S’exprimant le premier jour de la conférence des conservateurs à Birmingham, Mme Truss a insisté sur le fait qu’elle “se tient à” le mini-paquet budgétaire de vendredi dernier, accusant les mauvaises communications d’avoir déclenché la panique sur les marchés qui ont vu la livre s’effondrer et la Banque d’Angleterre contrainte d’intervenir. pour consolider les caisses de retraite.

Elle a déclaré qu’elle et le chancelier “n’avaient tout simplement pas le temps” de publier les prévisions du Bureau de la responsabilité budgétaire aux côtés du mini-budget de M. Kwarteng, malgré le fait que le chien de garde des dépenses ait déclaré qu’il aurait pu fournir une première évaluation de la l’impact qu’auraient les mesures.

Elle a affirmé que les prix et les taux d’intérêt augmentaient “dans le monde entier” et que la récente tourmente financière ne se limitait pas au Royaume-Uni.

“Je comprends à quel point les gens sont inquiets, je comprends que les gens se débattent et c’est une période très, très difficile”, a-t-elle déclaré. “C’est un problème mondial.”

Le Premier ministre a insisté sur le fait que les réductions d’impôts faisaient partie d’un “plan très clair” pour s’attaquer au problème de la croissance lente et persistante au Royaume-Uni, qui sera dévoilé le mois prochain.

“Nous avons dû agir sur la fiscalité … pour nous assurer que l’économie ne ralentisse pas davantage”, a-t-elle déclaré.

“Ce que le gouvernement essaie d’éviter, c’est un grave ralentissement économique qui aurait de réelles difficultés pour les gens.

“Je comprends leurs inquiétudes sur ce qui s’est passé cette semaine, mais je maintiens le paquet que nous avons annoncé et je maintiens le fait que nous l’avons annoncé rapidement.

«Mais j’accepte que nous aurions dû mieux préparer le terrain. J’ai appris de cela et je ferai en sorte qu’à l’avenir nous fassions un meilleur travail de préparation du terrain.

Lorsqu’on lui a demandé si elle s’en tiendrait à la promesse de M. Sunak d’augmenter les prestations en âge de travailler en avril prochain conformément au chiffre d’inflation de septembre d’environ 10%, Mme Truss a répondu: “C’est quelque chose que le secrétaire au travail et aux pensions examine moment, alors elle prendra une décision à ce sujet et nous l’annoncerons cet automne.

Elle a refusé de s’engager à fournir aux services publics l’argent nécessaire pour faire face à la hausse des prix.

“Ce que je vais faire, c’est m’assurer que nous en avons pour notre argent pour le contribuable”, a-t-elle déclaré. “Mais je suis très très déterminé à m’assurer que nous avons d’excellents services publics de première ligne.”

Le Premier ministre a refusé à plusieurs reprises d’exclure les coupes dans les services publics, mais a insisté sur le fait que cela ne devait pas être interprété comme une indication qu’elle prévoyait de réduire les dépenses.

Mme Truss a déclaré que le gouvernement passerait à une position où la dette diminue en proportion du PIB “à moyen terme”, mais a refusé de fixer un délai pour atteindre cet objectif.

Elle a déclaré qu’elle tenterait de convaincre les députés conservateurs rebelles en expliquant sa conviction que la croissance de la taille globale de l’économie britannique devrait être une priorité par rapport à la redistribution des richesses.

“Je ferai ce que je peux pour gagner le cœur et l’esprit de mes collègues du Parti conservateur parce que je crois que nous devons augmenter la taille du gâteau”, a-t-elle déclaré.

“L’essentiel est d’accélérer la croissance de l’économie afin que le gâteau soit plus gros et que nous puissions nous permettre plus d’argent pour d’excellents services publics tout en aidant les gens à garder plus d’argent.”