Liz Truss refuse de dire si Donald Trump est “ami ou ennemi”

Liz Truss a refusé de dire si Donald Trump était un “ami ou un ennemi”, après avoir déclenché un incident diplomatique en suggérant que “le jury est sorti” dans quel camp siège le président français Emmanuel Macron.

Suite à son commentaire lors d’une course à la direction conservatrice la semaine dernière, M. Macron a averti qu’elle pourrait causer de “graves problèmes” dans les relations anglo-françaises, insistant sur le fait qu’il considérait le Royaume-Uni comme un ami “quels que soient ses dirigeants, et parfois malgré ses dirigeants. ”.

Lors des dernières rafles de la campagne pour succéder à Boris Johnson, à Wembley mercredi, Mme Truss a choisi ses mots de manière plus diplomatique.

Elle a clairement indiqué qu’elle considérait un retour de Trump à la Maison Blanche s’il se présentait à nouveau à la présidence en 2024 comme une possibilité.

Interrogée par l’animateur Nick Ferrari, de la radio LBC, pour savoir si l’ancien président américain Trump était “ami ou ennemi”, elle a répondu : “Je ne vais pas commenter les futurs candidats potentiels à la présidentielle.

«Nous devons travailler avec qui est à la Maison Blanche. Les États-Unis sont notre allié le plus proche.

«J’ai rencontré à la fois le président Trump lorsqu’il était au pouvoir et le président Biden maintenant qu’il est en fonction. Et ma priorité est de travailler à promouvoir la liberté et la démocratie dans le monde et de travailler avec nos alliés américains contre la menace très grave à laquelle nous sommes confrontés, notamment une Chine affirmée et une Russie belliqueuse.

“Les États-Unis et la France sont des démocraties éprises de liberté et je travaillerai avec les deux, quel que soit le dirigeant.”

Mme Truss a ensuite esquivé la question de savoir si elle préférerait accepter une invitation à des cocktails de Trump ou de l’exécutif de Facebook et de l’ancien vice-Premier ministre Nick Clegg, si les deux hommes avaient fait l’offre lors de son premier voyage à la Maison Blanche en tant que Premier ministre.

“Oh mon Dieu, quel choix”, a ri le ministre des Affaires étrangères, qui venait d’accuser M. Clegg de bloquer ses efforts pour réduire les niveaux obligatoires de garde d’enfants pendant le gouvernement de coalition.

“Je pense que je me concentrerais sur la rencontre avec le président Biden.”