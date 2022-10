Liz Truss QUITTE dramatiquement son poste de Premier ministre après seulement 44 jours au n ° 10 entaché par le fiasco du mini-budget et les luttes intestines des conservateurs

LIZ Truss a dramatiquement démissionné de son poste de Premier ministre aujourd’hui après seulement 44 jours au pouvoir.

Le Premier ministre assiégé a prononcé un discours solennel devant Downing Street cet après-midi, confirmant la tournure étonnante des événements.

Liz Truss n’a duré que 44 jours en tant que Premier ministre Crédit : Getty

Un nouveau Premier ministre pour remplacer Liz Truss sera annoncé d’ici vendredi prochain Crédit : Reuters

Liz Truss avec son mari Hugh O’Leary juste avant le discours de démission Crédit : PA

Le président du comité de 1922, Sir Graham Brady, a confirmé cet après-midi qu’un nouveau chef conservateur et le Premier ministre seront choisis vendredi prochain Crédit : PA

Les six semaines de mandat de Mme Truss font d’elle le premier ministre britannique le plus court que le Royaume-Uni ait jamais eu.

Une course à la direction des conservateurs va maintenant commencer et un nouveau PM sera choisi d’ici vendredi prochain.

Les conservateurs porteurs de cartes devraient avoir leur mot à dire sur qui obtient les clés du n ° 10, aux côtés des députés conservateurs.

Devant le No10 cet après-midi, Mme Truss a déclaré : “Je suis entrée en fonction à un moment de grande instabilité économique et internationale. Les familles et les entreprises s’inquiétaient de savoir comment payer leurs factures. La guerre illégale de Poutine en Ukraine menace la sécurité de tout notre continent.

“J’ai été élu par le Parti conservateur avec pour mandat de changer cela.

“Je reconnais cependant que, compte tenu de la situation, je ne peux pas livrer le mandat pour lequel j’ai été élu par le Parti conservateur.

“J’ai donc parlé à Sa Majesté le Roi pour l’informer de ma démission en tant que chef du Parti conservateur.”

Le Premier ministre a ajouté: “Ce matin, j’ai rencontré le président du Comité de 1922, Sir Graham Brady.

En un jour de chaos politique…

“Nous avons convenu qu’il y aura une élection à la direction qui se déroulera la semaine prochaine.

“Cela garantira que nous restons sur la bonne voie pour réaliser nos plans budgétaires et maintenir la stabilité économique et la sécurité nationale de notre pays.

“Je resterai Premier ministre jusqu’à ce qu’un successeur ait été choisi.”

Les poids lourds conservateurs Jeremy Hunt et Michael Gove ont décidé de ne pas être Premier ministre.

Les favoris actuels pour prendre le relais de Mme Truss sont Rishi Sunak, Penny Mordaunt et le secrétaire à la Défense Ben Wallace.

M. Sunak et Mme Mordaunt sont arrivés respectivement deuxième et troisième lors de la dernière course au lectorat conservateur.

Dans une tournure choquante cet après-midi, Boris Johnson a commencé à sonder pour savoir s’il devait à nouveau occuper le poste le plus élevé.

Déjà six députés sont venus soutenir leur ancien patron – qui n’a pas encore confirmé qu’il est définitivement prêt à relever le défi.

Quatre députés exhortent M. Sunak à se présenter, tandis que trois disent qu’ils font partie de l’équipe Penny.

Répondant à l’annonce explosive d’aujourd’hui, l’ancien ministre et affichiste du mur rouge Neil O’Brien a tweeté: “Le prochain Premier ministre doit revenir au conservatisme national représenté par notre manifeste victorieux aux élections de 2019 et nous remettre du côté des travailleurs normaux.”

Et le ministre Greg Hands a déclaré: “Une sortie digne en tant que Premier ministre de Liz Truss. Une journée difficile pour le pays, le Parti et pour Liz personnellement.

“Elle n’a pas été longtemps Premier ministre, mais a servi à la table du Cabinet plus longtemps que n’importe lequel de ses trois prédécesseurs. Elle a longtemps servi le pays – et je lui souhaite beaucoup de succès.”

L’homme dur du Brexit, Steve Baker, a exhorté ses collègues que quel que soit le résultat, “nous devons accepter et soutenir le nouveau Premier ministre”.

La chute de Mme Truss a commencé quelques jours seulement après son entrée en fonction, lorsque le mini-budget désastreux a été annoncé.

Le feu de joie fiscal de 45 milliards de livres sterling a fait grimper les hypothèques et la livre s’effondrer.

Cela a provoqué un tollé parmi les députés conservateurs qui se sont demandé pourquoi le Premier ministre réduisait les impôts des riches alors que les Britanniques endurcis souffrent d’une crise paralysante du coût de la vie.

Mme Truss a tenté de sauver sa carrière défaillante en faisant appel à M. Hunt, plus modéré, pour remplacer son ami et allié Kwasi Kwarteng au poste de chancelier.

M. Hunt a déchiré le mini budget en lambeaux dans un mouvement qui a calmé les marchés.

Mais le mal était fait et des députés agités ont commencé à réclamer la tête du Premier ministre.

Les premiers ministres britanniques les plus courts Liz Truss – 44 jours (depuis 2022) – démissionnaire George Canning – 119 jours (commencé en 1827) – décédé Frederick John Robinson alias vicomte de Goderich – 144 jours (commencé en 1827) – remplacé Loi Andrew Bonar – 211 jours (début 1922) – maladie William Cavendish alias duc de Devonshire – 225 jours (commencé en 1756) – remplacé William Petty Fitzmaurice alias comte de Shelburne – 266 jours (commencé en 1782) – remplacé John Stuart alias comte de Bute – 317 jours (commencé en 1762) – remplacé Sir Alex Douglas-Accueil – 363 jours (début 1963) – élection William Grenville alias le Lord Grenville 1 an 42 jours (commencé en 1806) – remplacé Augustus Henry Fitzroy alias Duc de Grafton – 1 an 106 jours (commencé en 1768) – a démissionné Archibald Philip Primrose alias comte de Rosebery – 1 an 109 jours (commencé en 1894) – élection

Hier, Westminster a sombré dans le chaos hier après que Mme Truss a limogé son secrétaire à l’intérieur et que son whip en chef a tenté de démissionner.

Suella Braverman, évincée, a riposté pour qualifier le Premier ministre de “pas sérieux” et l’accuser de vivre dans la politique la la land.

L’autorité de Mme Truss s’épuisait la nuit dernière au milieu d’une étonnante poussière aux Communes sur la fracturation hydraulique et d’un autre demi-tour sur la mise au rebut du triple verrou de la pension.

Les spectateurs ont raconté comment un Premier ministre au visage cendré s’est précipité à travers les Communes alors que ses députés chahutaient “C’est une honte” et “Shambles” en passant devant elle.

Quinze députés d’arrière-ban conservateurs avaient publiquement appelé le Premier ministre à passer ce matin, et des dizaines d’autres ont déclaré qu’ils voulaient qu’elle sorte en privé.

Et ce matin, le chef du comité d’arrière-ban de 1922, Sir Graham Brady, est allé rendre visite au Premier ministre à Downing Street.

Il incombe à Sir Graham d’informer le Premier ministre si et quand elle a perdu la confiance de la plupart de ses députés.

Le Sun comprend que Mme Truss a demandé que la réunion soit mise à jour sur l’ambiance de la fête.

Mais il y a quelques heures à peine, un porte-parole du Premier ministre a admis “hier a été une journée difficile”, mais a ajouté qu’il n’y avait “aucun changement prévu” et “le Premier ministre continuera au-delà du 31”.