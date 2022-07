Liz Truss : Qui est le ministre des Affaires étrangères qui espère devenir Premier ministre ?

La secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss a officiellement lancé jeudi matin sa candidature pour remplacer Boris Johnson au poste de Premier ministre et chef conservateur, s’engageant à mettre l’économie sur une “trajectoire ascendante” d’ici les prochaines élections générales de 2024.

“Nous devons faire comprendre au public britannique que notre économie ne se remettra pas sur les rails du jour au lendemain”, a-t-elle déclaré franchement. “Les temps vont être difficiles, mais je sais que je peux nous mettre sur une trajectoire ascendante d’ici 2024.”

Se positionnant comme une libertaire économique, elle a présenté des plans pour annuler les augmentations de l’ex-chancelier Rishi Sunak de l’impôt sur les sociétés et de l’assurance nationale, s’est engagée à augmenter les dépenses de défense à 3% du PIB d’ici la fin de la décennie et a approuvé la politique largement détestée du ministre de l’Intérieur Priti Patel. Plan d’expulsion du Rwanda pour les demandeurs d’asile.

Fait intéressant, elle a expliqué son refus de se joindre aux démissions massives pour protester contre le poste de Premier ministre de M. Johnson en disant qu’elle était “une personne loyale”, une fouille claire chez M. Sunak, dont la décision de démissionner aux côtés du secrétaire à la Santé Sajid Javid a déclenché le déluge de démissions qui a finalement conduit à sa chute.

Elle a certainement été un soutien de premier plan de M. Johnson dans le passé et sa campagne a déjà attiré le soutien des acharnés Johnsonites Nadine Dorries et Jacob Rees-Mogg.

Cela dit, Mme Truss n’a auparavant pas caché ses ambitions, organisant des rencontres sociales “fizz with Liz” pour ses collègues et des opérations chirurgicales le lundi dans le salon de thé de la Chambre des communes ouvert aux députés ayant des griefs à exprimer, indiquant clairement qu’elle se considère comme un leader. Matériel.

Alors que M. Sunak est confronté à des questions délicates sur le moment précis où il a créé son site Web de campagne et est critiqué pour avoir soutenu M. Johnson tout au long de la fureur du Partygate pour ensuite se retourner contre lui, il mène néanmoins toujours la course devant la jeune ministre du Commerce Penny Mordaunt et Mme Truss, qui a clairement du pain sur la planche si elle espère les battre à Downing Street.

Mary Elizabeth Truss est née à Oxford le 26 juillet 1975, son père de gauche John Kenneth Truss professeur de mathématiques pures à l’Université de Leeds et sa mère Priscilla Mary infirmière, enseignante et membre de la Campagne pour le désarmement nucléaire.

La famille a déménagé en Écosse lorsque Mme Truss avait quatre ans et elle a fréquenté la West Primary School à Paisley, Renfrewshire, puis la Roundhay School, une école polyvalente à Leeds.

À 18 ans, elle a étudié la politique, la philosophie et l’économie au Merton College d’Oxford, où elle a été, étonnamment, présidente des libéraux démocrates de l’Université d’Oxford.

Elle a changé de camp et a rejoint le Parti conservateur en 1996, la même année où elle a obtenu son diplôme et est devenue directrice commerciale chez Shell, puis a occupé le poste de directrice économique de Cable & Wireless et est devenue comptable de gestion qualifiée.

Mme Truss a épousé un autre comptable, Hugh O’Leary, en 2000 et le couple a deux filles.

Elle est entrée en politique professionnellement lorsqu’elle s’est présentée comme candidate conservatrice pour le sud-ouest de Norfolk aux élections générales de 2010, remportant le siège et le détenant depuis.

À Westminster, elle a occupé plusieurs postes : sous-secrétaire d’État parlementaire à la garde d’enfants et à l’éducation ; secrétaire d’État à l’environnement, à l’alimentation et aux affaires rurales ; secrétaire d’État à la justice; lord chancelier; secrétaire en chef du Trésor (au sein duquel elle a été remplacée par M. Sunak); secrétaire d’État au commerce international et président de la chambre de commerce.

Liz Truss en route pour Downing Street (Reuters)

Gagner le surnom “la grenade à main humaine” parmi les initiés de Whitehall pour son habitude de faire exploser les choses, avant 2022, elle était surtout connue pour une diatribe largement ridiculisée sur les importations de fromage britannique lors de la conférence du parti conservateur en 2014 et pour sa réponse ratée aux vicieuses attaques post-Brexit de la presse de droite contre juges de la Haute Cour, qui Le courrier quotidien avait marqué «Ennemis du peuple» sur une page d’accueil de novembre 2016.

Des déclarations idiotes comme décrivant le pays comme «une nation de combattants de la liberté Uber-riding, Deliveroo-eating, Airbnb-ing» lors d’un discours sur l’économie des concerts ont également fait dérailler sa mission d’être prise au sérieux, tout comme une gaffe plus tôt cette année dans laquelle elle a confondu la mer Baltique avec la mer Noire.

À la suite de tels revers – et dans l’intérêt de mieux contrôler son image publique – Mme Truss est devenue de plus en plus active sur les réseaux sociaux, documentant de manière exhaustive ses voyages diplomatiques de jet-set à travers le monde et publiant d’innombrables photos d’elle-même signant des accords et des fonctionnaires souriants, posant même dans un char de l’armée en un clin d’œil direct à Margaret Thatcher, évidemment un modèle.

Elle s’est retrouvée face à une véritable crise militaire en février alors que la guerre de la Russie en Ukraine devenait une réalité brutale et s’est rendue à Moscou pour rencontrer son homologue du Kremlin, Sergueï Lavrov, espérant en vain le convaincre de se retirer du gouffre et de repartir sans rien de plus. que quelques photographies prunes d’elle-même sur la Place Rouge arborant un chapeau de fourrure (idéal pour Instagram, au moins).

Sa condamnation continue des actions de Vladimir Poutine – qui a même vu des responsables russes citer explicitement les commentaires qu’elle a faits dans une interview à la BBC comme raison de sa décision de placer l’armée du pays en état d’alerte élevée – l’a vue jouir d’une popularité croissante parmi les conservateurs. du secrétaire à la Défense Ben Wallace, qui a refusé de se présenter à la direction du parti.

Mme Mordaunt et Tom Tugendhat ont également tiré parti de leurs propres références militaires dans le concours actuel, bien que l’économie semble être le problème déterminant du moment, plutôt que l’effusion de sang en cours en Europe de l’Est.

Malgré sa formation en mathématiques, un sujet sur lequel elle a publié plusieurs livres, cette Remainer réformée fait face à une tâche difficile pour convaincre son parti qu’elle est la seule personne qui peut diriger la Grande-Bretagne à travers son marasme économique et enfin réussir le Brexit – et pas seulement le candidat de la continuité johnsonite.